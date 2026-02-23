Real Madrid: exigen respeto para Vinícius, pero Huijsen lanza insultos racistas

El Real Madrid se encuentra nuevamente bajo los reflectores de la opinión pública internacional, esta vez debido a una controversia que involucra al joven defensor Dean Huijsen. El zaguero neerlandés-español de 20 años desató una ola de críticas en redes sociales tras la difusión y republicación de contenidos con tintes racistas dirigidos hacia la comunidad asiática, lo que obligó al jugador y a la institución a reaccionar de forma inmediata.

La situación ha levantado los comentarios en redes sociales, especialmente por el momento en que el equipo ha exigido justicia en el caso Vinícius Júnior.

La crisis estalló este fin de semana cuando Huijsen compartió en su cuenta de Instagram una imagen que incluía comentarios despectivos sobre la fisionomía de las personas orientales.

Entre los mensajes que circularon, y que fueron calificados como inaceptables por los usuarios, especialmente con los chinos, se leían frases como "hasta los chinos lo llaman chino" y "le puedes vendar los ojos con hilo dental".

La publicación fue borrada rápidamente, el impacto en el mercado asiático —vital para las aspiraciones comerciales del club blanco— fue instantáneo.

El mensaje del Real Madrid y las disculpas de Dean Huijsen

Ante la magnitud del descontento, especialmente en el gigante asiático, el Real Madrid utilizó su cuenta oficial en la red social Weibo (la plataforma más importante en China) para difundir un comunicado en el que el futbolista asume la responsabilidad de sus actos.

En el texto difundido en chino, el defensa central expresó:

"Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado".

Por su parte, Huijsen también emitió declaraciones adicionales para tratar de cerrar el capítulo, enfatizando que dichas actitudes no corresponden a su formación actual:

“Quiero disculparme sinceramente por los mensajes que publiqué en el pasado. Fueron comentarios inapropiados y no representan quién soy hoy. He madurado mucho desde entonces y lamento profundamente cualquier ofensa que haya podido causar”.