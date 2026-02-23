Activan la Alerta Roja por frío en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja por frío en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a la dependencia, se prevén temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24 de febrero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también activó la Alerta Naranja por frío en las alcaldías:

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Así como la Alerta Amarilla para las alcaldías:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Frente frío 37

Para hoy, el frente frío número 37 se extenderá sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán, sin embargo, se mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche.

La masa de aire ártico asociada al frente frío, continuará generando ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México.

Así como evento de “Norte” intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 km/h en Veracruz, de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 50 km/h durante la mañana en Tamaulipas, con oleaje elevado en costas del golfo de México, Golfo de Tehuantepec y costas de la península de Yucatán.

JCS