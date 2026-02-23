De “El Jefe de Jefes” a “El Mencho”, los capos abatidos en operativos

La Defensa informó que, en un operativo quirúrgico realizado en Tapalpa, Jalisco, fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, fuerzas especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, se desplegaron en el municipio ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de Guadalajara.

Durante el enfrentamiento, Oseguera Cervantes fue detenido, pero resultó gravemente herido y falleció mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. La operación contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según información oficial.

“El Mencho”, de 59 años, era considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional, con presencia criminal en múltiples estados del país.

Tras confirmarse la muerte del líder del CJNG, se reportó una ola de violencia en distintos estados, incluyendo bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados.

Autoridades federales activaron protocolos de seguridad para contener posibles reacciones del grupo criminal, considerado uno de los más poderosos y violentos en la actualidad.

La muerte de “El Mencho” se suma a una lista de líderes criminales de alto perfil abatidos por fuerzas federales en las últimas décadas.

Enfrentamiento en que fue abatido Arturo Beltran Leyva. Cuartoscuro

Arturo Beltrán Leyva

Fue abatido el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, durante un operativo de la Secretaría de Marina. Conocido como “El Barbas” o “El Jefe de Jefes”, era uno de los narcotraficantes más buscados del país.

El enfrentamiento se prolongó por casi cuatro horas en el complejo residencial Altitudes “Punta Vista Hermosa”. Según declaraciones oficiales del entonces vocero naval José Luis Vergara, los sicarios arrojaron granadas y sostuvieron un intenso intercambio de fuego.

Operativo realizado en Matamoros Tamaulipas, por elementos de la Secretaria de Marina, donde fue abatido Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen conocido como “Tony Tormenta” líder del cartel del Golfo. Guillermo Perea

Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén

Alias “Tony Tormenta”, fue abatido el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, durante un enfrentamiento con la Marina. Era líder del Cártel del Golfo y era requerido por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa millonaria por su captura.

Heriberto Lazcano Lazcano

Conocido como “El Lazca” o “Z3”, murió el 7 de octubre de 2012 tras un operativo federal en el norte del país. Encabezaba el grupo criminal Los Zetas, considerado uno de los más violentos en ese periodo.

Su muerte estuvo rodeada de controversia luego de que su cuerpo fuera sustraído de una funeraria en Coahuila, aunque autoridades confirmaron su identidad mediante huellas dactilares.Capos capturados en las últimas décadas

Además de los líderes abatidos, México ha detenido a figuras clave del narcotráfico:

Rafael Caro Quintero

Capturado el 4 de abril de 1985 como integrante del Cártel de Guadalajara.

Miguel Ángel Félix Gallardo

Detenido el 8 de abril de 1989, conocido como “El Jefe de Jefes”.

Juan García Ábrego

Arrestado el 14 de enero de 1996 como líder del Cártel del Golfo.

Osiel Cárdenas Guillén

Capturado el 14 de marzo de 2003.

Miguel Ángel Treviño Morales

Alias “Z-40”, detenido el 15 de julio de 2013.

Omar Treviño Morales

Alias “Z-42”, arrestado el 4 de marzo de 2015.

Servando Gómez Martínez

Conocido como “La Tuta”, detenido el 27 de febrero de 2015.

Joaquín Guzmán Loera

Alias “El Chapo”, capturado el 8 de enero de 2016.

Ismael Zambada García

Alias “El Mayo”, detenido el 25 de julio de 2024.

