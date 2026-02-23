“Pertenezco a Arabia Saudita”; Cristiano Ronaldo descarta salida y apunta al título con Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a hablar en la cancha, pero ahora también fuera de ella. Después de días de tensión, especulaciones y una huelga de dos partidos que encendió la conversación alrededor de su relación con la Saudi Pro League y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), el portugués reapareció con un doblete y un mensaje directo: quiere seguir en Medio Oriente.

Tras la goleada 4-0 de Al Nassr sobre Al Hazem, el capitán portugués fue elegido el mejor jugador del partido y aprovechó los micrófonos para zanjar cualquier duda sobre su futuro.

“Pertenezco a Arabia Saudita y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”, aseguró con firmeza CR7, dejando atrás cualquier versión sobre una posible salida.

La declaración no es menor. En los últimos días se había hablado de fricciones con el PIF, el ente que respalda financieramente a varios clubes de la liga saudí. Sin embargo, Ronaldo dejó claro que su enfoque está en lo deportivo y en consolidar el proyecto que ayudó a potenciar desde su llegada en 2023.

Incluso, en fechas recientes, el presidente de Estados Unidos lo mencionó en una publicación en redes sociales, lo que muchos interpretaron como el inicio de su partida rumbo a la MLS. El mensaje desató especulación internacional, pero la respuesta del portugués fue clara y frontal.

El partido ante Al Hazem fue una demostración de autoridad. Cristiano marcó dos veces, lideró el ataque y volvió a ser determinante en un momento clave de la temporada. Además, recibió un bisht, la prenda tradicional árabe que simboliza reconocimiento y honor, un gesto que reforzó el vínculo entre el futbolista y el país que lo adoptó.

La victoria tuvo impacto inmediato en la tabla. Al Nassr recuperó la cima de la SPL luego del empate 1-1 entre Al Hilal y Al Ittihad. El propio Ronaldo subrayó la importancia del momento y el enfoque colectivo del equipo.

“Lo más importante es que sigamos empujando. Ya estamos en la punta. Hay que hacer nuestro trabajo, ganar, ejercer presión y ver al final de la temporada. Estamos encarrilados, tenemos confianza. Estoy muy orgulloso”, afirmó el cinco veces Balón de Oro, convencido de que el título es un objetivo real.

En el plano individual, su doblete lo mantiene en la pelea por el campeonato de goleo. El inglés Ivan Toney lidera con 23 tantos, mientras que Cristiano suma 20 y el mexicano Julián Quiñones registra 21. Pero más allá de la tabla, hay otra cifra que alimenta la narrativa: Ronaldo llegó a 964 goles en su carrera profesional. A sus 41 años, el objetivo de los mil goles ya no parece una utopía, sino una cuenta regresiva que sigue avanzando.