Comité Olímpico Mexicano y Mazda unen fuerzas rumbo a Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció una colaboración con Mazda de México que verá a la compañía automotriz ser patrocinador oficial de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De esta manera, los atletas dispondrán de apoyo económico que administrará el organismo y se movilizarán con unidades de la marca japonesa para sus entrenamientos, mientras se preparan para sus competencias clasificatorias para la justa deportiva y con opción a que se extienda por varios años más.

Mazda fue la misma empresa que apoyó al pugilista Marco Verde en 2024, quien obtuvo una medalla de plata en la justa de París, al regalarle un vehículo, luego de que surgiera el rumor de que había vendido su coche para costear su preparación para participar, algo que el mismo atleta negó posteriormente.

Para nosotros, como Comité Olímpico Mexicano, es de gran valor el que ellos quieran apoyar a los atletas que están haciendo su camino rumbo a Los Ángeles 2028”, comentó María José Alcalá, presidenta del COM, en entrevista con Excélsior.

Tenemos la confianza de que los atletas con esto se van a motivar más, van a estar llenos de alegría, de satisfacción, de que una empresa como Mazda los apoya”.

Estamos muy contentos porque, en este ciclo olímpico, van a estar acompañados los atletas por una gran empresa”.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano Edda Padilla

Está alianza se presentó este lunes 23 de febrero en la Ciudad de México, en la cual Comité Olímpico Mexicano destacó que la alianza con Mazda refleja la consolidación de vínculos entre México y Japón, y que también se refleja en colaboraciones en ámbitos que van más allá del deporte.

Además, este anuncio se realiza en el marco de los recientemente terminados Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en la que hubo participación de cinco atletas.

Mazda, que cumplió 20 años de operaciones en México en 2025, destaca que el Comité Olímpico Mexicano comulga con sus valores bajo el concepto de "alma en movimiento", lo cual se compagina con el espíritu de resiliencia de los atletas olímpicos.

Su apoyo permitirá a la delegación fortalecer programas de preparación, logística y apoyo integral.

Espero que esta alianza de la mano en nuestros autos, ayuden a alcanzar los sueños de nuestros atletas y que el apoyo de Mazda dure muchos años más”, expresó Miguel Barbeyto, CEO de Mazda de México y director de nuevos mercados en América Latina.

Sigan inspirando y admirando a su gente, siéntanse orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Yo me siento mucho orgulloso de ser mexicano y de poder estar el día de hoy junto a ustedes”.

Miguel Barbeyto, CEO de Mazda de México Edda Padilla

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles comenzarán el 14 de julio de 2028 y terminarán el 30 de julio, siendo la tercera vez que la ciudad californiana será anfitriona del evento. Habrá más de 50 disciplinas en la agenda de actividades.