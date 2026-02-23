Atlas entrena de forma remota y Chivas realiza práctica vespertina debido a ola de violencia en Guadalajara

La violencia que estalló desde el pasado domingo en el Área Metropolitana de Guadalajara y distintos puntos de Jalisco obligó a modificar la rutina de dos de los clubes más importantes del estado: Atlas y el Club Deportivo Guadalajara. Las directivas rojinegra y rojiblanca implementaron medidas extraordinarias para salvaguardar la integridad de sus jugadores y cuerpos técnicos, en medio de la declaratoria de “código rojo” emitida por las autoridades estatales. Atlas entrena en línea ante bloqueos y disturbios

Ante los reportes de bloqueos carreteros, incendios de vehículos y actos de violencia registrados el domingo —algunos de ellos en zonas cercanas a sus instalaciones—, la dirigencia del Atlas determinó que el primer equipo permaneciera en casa y realizara su entrenamiento de forma virtual este lunes.

La decisión respondió a un criterio preventivo: evitar cualquier traslado que pusiera en riesgo a futbolistas, entrenadores y personal del club. A través de una plataforma digital, los jugadores se conectaron con el cuerpo técnico, que dirigió la sesión a distancia y supervisó las rutinas físicas y tácticas adaptadas para realizarse en casa.

Aunque durante la mañana del lunes la situación en el interior de la ciudad se reportó como tranquila, en los accesos a Guadalajara persistieron incidentes. Particularmente en la carretera a Tequila —vía que conecta con uno de los ingresos a la ciudad y se ubica cerca de la Academia AGA— continuaron los reportes de vehículos incendiados y bloqueos en autopistas. Estos hechos reforzaron la determinación de no exponer a la plantilla.

El entrenamiento virtual representó una solución emergente que permitió mantener la preparación física sin comprometer la seguridad. No es la primera vez que los clubes del futbol mexicano recurren a este formato —popularizado durante la pandemia—, pero sí resulta inusual que se aplique como respuesta a una crisis de seguridad pública.

Chivas ajusta horarios y mantiene preparación

Por su parte, en el campamento de las Chivas se optó por una estrategia distinta. El entrenamiento programado para este lunes fue recorrido a la tarde, con la expectativa de que las condiciones de movilidad mejoraran conforme avanzara el día, especialmente en Zapopan, donde el domingo también se registraron incidentes.

En el entorno del Club Deportivo Guadalajara prevaleció la cautela, aunque sin suspender por completo las actividades. La prioridad fue no perder ritmo de trabajo de cara al compromiso del próximo sábado ante Toluca, encuentro que se disputará en la capital del Estado de México.

La mañana transcurrió sin nuevos episodios de violencia en Guadalajara y Zapopan, lo que permitió mantener la planificación ajustada. Sin embargo, el cuerpo técnico permaneció atento a cualquier indicación oficial que pudiera alterar nuevamente el calendario.

Partidos suspendidos en Liga MX Femenil y Expansión

La ola de violencia también impactó directamente la agenda deportiva del fin de semana. El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, programado para la tarde del domingo, fue suspendido por razones de seguridad.

De igual forma, en la Liga de Expansión MX se determinó posponer el encuentro entre Tapatío y Tlaxcala Fútbol Club, que se disputaría en Tepatitlán. Las autoridades y la liga privilegiaron la integridad de futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados ante el clima de incertidumbre.

El futbol, a la espera de la normalidad

La declaratoria de “código rojo” en Jalisco evidenció cómo la crisis de seguridad puede trastocar no solo la vida cotidiana, sino también la actividad deportiva profesional. Los clubes actuaron con rapidez para evitar riesgos innecesarios, enviando un mensaje claro: ninguna competencia está por encima de la seguridad.

Mientras las autoridades trabajan para restablecer plenamente el orden en el estado, Atlas y Chivas ajustan su logística con la esperanza de que la normalidad regrese cuanto antes a la Perla Tapatía. Por ahora, el balón sigue rodando —aunque sea desde casa o con horarios modificados— en espera de que las canchas vuelvan a ser el único escenario de disputa.