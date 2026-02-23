México Vs Islandia sin cambios: Ni cancelado, ni a puerta cerrada

Tras la caída de ‘El Mencho’ el deporte en México ha sido golpeado, sin embargo, el partido de la Selección Mexicana contra Islandia no sufrirá cambios y se jugará conforme a lo establecido desde un inicio: el Estadio Corregidora se alista para el miércoles 25 de febrero.

Jugar el partido a puerta cerrada fue una de las tantas versiones que comenzaron a manejarse en redes sociales, sin embargo, el partido entre México e Islandia no sufrirá cambio de sede, de día, ni de aforo.

Tras los acontecimientos del domingo 22 de febrero, en donde México fue noticia a nivel mundial, el paso de las horas benefició y las aguas volvieron a su cauce, por lo que en las próximas horas, Javier Aguirre podrá contar con cada uno de los futbolistas convocados para el duelo ante Islandia y encarar el último partido fuera de Fecha FIFA que tendrá antes del Mundial 2026.

En cuanto al dispositivo de seguridad que se implementará en los alrededores del Estadio Corregidora, las autoridades aún no emiten un comunicado oficial para definir cuántos elementos estarán resguardando a los poco más de 30,000 aficionados que se esperan en las tribunas para ver el duelo del Tri.

Mientras que los aficionados, no contarán con ningún tipo de anomalía. Cada uno de ellos podrá presentarse en el inmueble mundialista (1986) y vivir el último partido de México en dicha sede en lo que resta del 2026, ya que después de la Copa del Mundo de la FIFA, el Tri estaría jugando sus partidos fuera de territorio nacional o en estadios del país con mayor aforo.

La Selección Mexicana e Islandia se enfrentarán el miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio Corregidora. Mexsport

