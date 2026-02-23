¿Quién es la misteriosa pareja sentimental de ‘El Mencho’?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no solo marcó un punto de quiebre para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también volvió a colocar bajo la lupa a su entorno más cercano, en particular a la mujer identificada en filtraciones militares como su presunta pareja sentimental.

Documentos revelados tras el hackeo conocido como Guacamaya Leaks expusieron hace cuatro años la identidad de quien habría sido considerada la “novia oficial” del líder criminal tras su separación de Rosalinda González Valencia.

La identidad revelada en filtraciones

De acuerdo con documentos atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mujer fue identificada como Guadalupe Moreno Carrillo, señalada como pareja actual del jefe del CJNG tras el segundo arresto de González Valencia en noviembre de 2021.

Las filtraciones la ubican en un apartado titulado “Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza”, lo que sugiere —sin detallar funciones específicas— que podría haber tenido algún grado de participación dentro de la estructura criminal.

La información pública disponible sobre Moreno Carrillo es limitada. No existen datos confirmados sobre su lugar de nacimiento, trayectoria personal o antecedentes previos a su relación con Oseguera Cervantes.

Vida clandestinaLos documentos filtrados señalan que “El Mencho” evitaba el uso de dispositivos electrónicos y privilegiaba la comunicación mediante cartas para reducir riesgos de localización.

En ese contexto, se presume que su entorno cercano —incluida Moreno Carrillo— debía adaptarse a una dinámica de alta movilidad y secreto operativo, particularmente en regiones montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima.

Autoridades mexicanas la consideran prófuga ante la posibilidad de que haya acompañado al líder criminal durante su vida en la clandestinidad.

Seguimiento que derivó en la muerte de “El Mencho”

El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes fue posible gracias a trabajos de inteligencia militar que incluyeron el seguimiento a una de sus parejas sentimentales.

Según la explicación oficial, el 20 de febrero se detectó que un hombre cercano a dicha pareja la trasladó a un inmueble en Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el líder del CJNG.

La mujer abandonó el sitio un día después; sin embargo, Oseguera permaneció con su círculo de seguridad, lo que permitió confirmar su ubicación.

La corroboración definitiva ocurrió la noche del 22 de febrero, cuando se activó un cerco táctico con componentes terrestres y aeromóviles bajo estrictas condiciones de secrecía.

El CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del país, ha sido señalado por integrar a familiares y allegados en posiciones estratégicas.

En el caso de Moreno Carrillo, no existe hasta ahora una acusación formal pública que detalle cargos específicos, pero su mención en documentos internos filtrados y su presunta cercanía con el líder abatido la colocan en el foco de las investigaciones.

