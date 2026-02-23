Skubal solo lanzará un juego en el Clásico Mundial; México podría enfrentarlo el 9 de marzo

El as de los Detroit Tigers, Tarik Skubal, confirmó que su participación con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 será limitada: hará una sola apertura en la fase de grupos y después dejará el torneo para enfocarse de lleno en la temporada de Grandes Ligas.

El zurdo, vigente doble ganador del Cy Young de la Liga Americana, explicó desde el campamento primaveral en Florida que la decisión busca equilibrar su compromiso con la selección y su responsabilidad con Detroit.

Estoy tratando de hacer ambas cosas, lanzar con Estados Unidos, pero entiendo la necesidad de estar aquí con mis compañeros y prepararme para la temporada. Creo que es lo mejor de los dos mundos en ese sentido y agradezco que me permitan hacerlo así”, señaló Skubal.

Estados Unidos enfrentará a México el 9 de marzo, en su tercer juego de la fase de grupos. Considerando que no estará disponible para el resto del torneo, ese día aparece como el escenario más probable para que Skubal realice su única apertura.

En este sector del torneo también aparecen Italia, Gran Bretaña y Brasil, selecciones que igualmente podrían cruzarse con el zurdo si el cuerpo técnico decide utilizarlo en alguno de esos compromisos.

Skubal incluso dejó abierta la posibilidad de volver si el equipo avanza hasta la instancia definitiva.

Si llegan a la final, creo que intentaré gestionar para ir como espectador y estar con el grupo”, añadió.

La final del torneo se disputará en Miami, mientras que el campamento primaveral de Detroit se realiza en Lakeland, Florida, lo que facilitaría un eventual traslado en caso de que busque acompañar al equipo en la última etapa.

La disponibilidad limitada del mejor brazo estadounidense representa un ajuste importante para el cuerpo técnico. Aunque el roster cuenta con profundidad —entre ellos el vigente Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, además de Logan Webb y Joe Ryan—, perder a Skubal para posibles juegos de eliminación directa reduce las opciones de alto impacto en instancias decisivas.

Estados Unidos busca revancha tras perder la final de 2023 ante Japón en el último turno del campeonato, y la mejora en su staff de pitcheo era vista como la gran diferencia rumbo a 2026.

La decisión parece un punto medio entre el jugador y los Tigers, que aspiran a pelear el título de la División Central de la Liga Americana en 2026. Después de disputar el comodín y avanzar una ronda en los playoffs la campaña anterior, Detroit considera clave mantener sano a su principal abridor.

Estados Unidos abrirá la fase de grupos el 6 de marzo frente a Brasil. La final está programada para el 17 de marzo, mientras que el Opening Day de MLB será el 26 de marzo, con Detroit debutando ante San Diego