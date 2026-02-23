César Ramos ve en primera fila el gol 22 de Julián Quiñones en Arabia

Julián Quiñones consiguió su gol 22 en Arabia Saudita con Al Qadsiah, partido en el que el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos fue el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego; el triunfo los acerca a los puestos de Champions League de Asia.

En el partido 23 de la presente temporada para el delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones arrancó de titular para compartir el eje del ataque con el italiano Mateo Retegui.

Con goles tempraneros, Al Qadsiah logró imponer condiciones y sobrellevar el partido hacia un rumbo en el que no debía oponer demasiada resistencia de cara a su siguiente compromiso, donde se medirá a Al-Taawon, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

Mostrando un par de amonestaciones para cada uno de los equipos, pero expulsando al defensor Abdullah Al-Khateeb de Al-Ettifaq, César Ramos abrió la puerta para que Julián Quiñones apareciera en el tiempo de compensación y, empujando el balón a escasos centímetros de la línea de gol, anotar su tanto número 22 en la temporada, mismo que lo coloca a uno del liderato.

Sin algún tipo de inconveniente entre los dos principales protagonistas, César Ramos cumplió su deber sobre el terreno de juego y regresará a México para estar disponible de cara a la Jornada 8 del Clausura 2026, misma que arrancará el viernes 27 de febrero.

Por su parte, Julián Quiñones sigue acumulando méritos para ser llamado en marzo por Javier Aguirre de cara a los partidos de México ante Portugal (en un remodelado Estadio Azteca) y Bélgica, mismos que serán vitales para sus aspiraciones de cara a la lista final del Mundial 2026.

¿Por qué los árbitros mexicanos van a Arabia Saudita?

Uno de las grandes curiosidades que presenta el futbol de Arabia Saudita es la presencia de árbitros mexicanos en su Liga, considerándolos las mejores opciones para impartir justicia debido a su alto nivel y neutralidad, por lo que los silbantes hacen el viaje al país perteneciente al Golfo Pérsico para cumplir con su deber a cambio de una jugosa cantidad de dinero.

Algunos de los árbitros mexicanos que han aparecido en la Liga de Arabia Saudita son César Arturo Ramos Palazuelos, Luis Enrique Santander y el ya retirado, Fernando Cantante Guerrero.

Para ello, la FMF y la Comisión de Árbitros deben dar su visto bueno para que los nazarenos puedan realizar el viaje y no dejen varada la función que cumplen en la Liga MX.

César Ramos es uno de los árbitros mexicanos que viajan a Arabia Saudita para los partidos de Liga. Mexsport

BFG