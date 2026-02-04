Super Bowl LX: El oscuro expediente de pecados, robos y otros escándalos que la NFL no quiere que recuerdes

El Super Bowl es el altar de la cultura estadunidense. Cada año, millones de espectadores sintonizan el partido en todo el planeta, convirtiéndolo en una de las celebraciones deportivas de mayor visibilidad y en un búnker que exige el máximo grado de seguridad nacional. Sin embargo, ni los protocolos más estrictos ni la vigilancia extrema han logrado blindar al emparrillado de la sombra del escándalo.

Este domingo 8 de febrero, el Levi's Stadium será el escenario del Super Bowl LX, donde los Patriots buscan su séptimo título para romper el empate histórico con los Steelers y erigirse como la franquicia más laureada. En la acera de enfrente, los Seahawks pelean por el segundo trofeo de su historia. Pero mientras la atención se centra en el ovoide, el pasado recuerda que la justicia deportiva y la logística han fallado en momentos cumbre.

A continuación, los episodios más polémicos que han sacudido las 60 ediciones del gran juego

El robo del jersey de Tom Brady (2017)

Tras la remontada histórica ante los Falcons en el Super Bowl LI, el vestidor de los Patriots fue vulnerado. Mauricio Ortega, entonces director de un diario mexicano, sustrajo el jersey de Tom Brady, valuado en medio millón de dólares. El FBI tuvo que intervenir para recuperar la prenda en México, junto con otro jersey que Brady usó en la victoria sobre los Seahawks dos años antes.2.

El mexicano Mauricio Ortega robó el jersey de Brady Archivo

Reventa interna: Sanción a 100 jugadores (2025)

En un hecho sin precedentes previos al Super Bowl LIX, la NFL multó a un centenar de jugadores y empleados de clubes por violar la política de la liga al revender entradas por encima de su valor nominal. Los involucrados enfrentaron multas de hasta una vez y media el valor del boleto y el veto para adquirir entradas en las próximas dos ediciones del evento.3.

El "Nipplegate" de Janet Jackson (2004)

El Super Bowl XXXVIII cambió la televisión para siempre. Un "fallo de vestuario" durante el show de medio tiempo entre Janet Jackson y Justin Timberlake expuso el torso de la cantante ante una audiencia global. El incidente resultó en una multa de 550,000 dólares para CBS y obligó a que todas las transmisiones en vivo tengan, desde entonces, un retraso de cinco segundos.

Janet Jackson y Justin Timberlake en el Super Bowl XXXVIII. (AP)

La noche negra en Nueva Orleans (2013)

El Super Bowl XLVII entre los Ravens y los 49ers quedó marcado por un apagón de 34 minutos en el Mercedes-Benz Superdome. La interrupción cortó el ritmo de los Ravens y permitió una reacción de San Francisco, alimentando teorías sobre si la falla eléctrica fue un recurso para alargar el espectáculo y el drama televisivo. Finalmente los Ravens se impusieron en el llamado Harbaugh Bawl.

La moral de Eugene Robinson (1999)

La víspera del Super Bowl XXXIII regaló una de las ironías más amargas del deporte. Eugene Robinson, safety de los Falcons, fue arrestado por solicitar servicios de prostitución horas después de recibir un premio por su "alto carácter moral". El escándalo desmoronó la concentración del equipo, que terminó perdiendo ante los Broncos.

La polémica arbitral del Super Bowl XL (2006)

Aún hoy, los seguidores de los Seahawks cuestionan la legitimidad de su derrota ante los Steelers. Una serie de decisiones arbitrales, incluyendo un touchdown dudoso de Ben Roethlisberger y castigos cruciales anulados a Seattle, sembraron dudas sobre la transparencia del arbitraje en el juego más importante del año.