Más allá del Patriots-Seahawks: los duelos más repetidos en la historia del Super Bowl.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se verán las caras nuevamente en el juego más importante de la temporada cuando se enfrenten en el Super Bowl LXen San Francisco siendo la segunda ocasión que ambas se verán las caras por el trofeo Vince Lombardi, una de las contadas repeticiones históricas entre rivales en el super domingo.

La última vez que ambas franquicias se enfrentaron fue hace 11 años, en el Super Bowl XLIX, donde una intercepción de Malcolm Butler en la línea de gol le arrebató el título a Seattle y cimentó la leyenda de los Pats.

Este domingo, Seattle quiere exorcizar sus demonios y vengar aquella derrota dolorosa, mientras que Nueva Inglaterra quiere crear una nueva dinastía después de la era de Tom Brady y, con Drake Maye coordinando la ofensiva desde la cancha, buscarán su primer título desde 2019 cuando vencieron a Los Angeles Rams.

Con este enfrentamiento, Patriots vs. Seahawks se une a la selecta lista de franquicias que han peleado por el trofeo Vince Lombardi en más de una ocasión, un fenómeno que tiene duelos contados.

El duelo más repetido en el Super Bowl: Steelers vs Cowboys

Aunque la revancha de este año acapara los reflectores, existe un enfrentamiento que reina por encima de todos en los libros de historia. El partido entre los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys es el único que se ha disputado en tres ocasiones en un Super Bowl, marcando la pauta de las dinastías de los años 70 y 90.

La rivalidad comenzó con el dominio de la "Cortina de Acero". En el Super Bowl X (1976), Pittsburgh venció a Dallas 21-17. Pocos años después, los Steelers repitieron la dosis en el Super Bowl XIII (1979) ganando 35-31. No fue hasta el Super Bowl XXX (1996) que los Cowboys pudieron cobrar venganza, derrotando a Pittsburgh 27-17 para consolidar su propia dinastía.

Las otras rivalidades que se han vivido dos veces en el Super Bowl

Además del Patriots vs. Seahawks que veremos en el Super Bowl LX, existen otros siete enfrentamientos que se han repetido, creando historias de hegemonía o revancha:

Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers: Los Chiefs de Patrick Mahomes vencieron a los 49ers en el Super Bowl LIV (31-20) y repitieron la hazaña en el Super Bowl LVIII (25-22 en tiempo extra).

New York Giants vs New England Patriots: Los Giants arruinaron la temporada perfecta de Brady en el Super Bowl XLII (17-14) y volvieron a vencerlos en el Super Bowl XLVI (21-17).

New England Patriots vs Los Angeles Rams: Los Pats iniciaron su dinastía venciendo a los Rams en el Super Bowl XXXVI (20-17) y ganaron su sexto anillo ante el mismo rival en el Super Bowl LIII (13-3).

New England Patriots vs Philadelphia Eagles: New England ganó el Super Bowl XXXIX (24-21), pero los Eagles tuvieron su revancha histórica en el Super Bowl LII (41-33).

Dallas Cowboys vs Buffalo Bills: Dallas venció a los Bills de manera consecutiva y contundente en el Super Bowl XXVII (52-17) y en el Super Bowl XXVIII (30-13).

San Francisco 49ers vs Cincinnati Bengals: Joe Montana fue el verdugo de los Bengals en dos ocasiones, ganando el Super Bowl XVI (26-21) y el Super Bowl XXIII (20-16).

Miami Dolphins vs Washington Commanders (antes Redskins): Miami completó su temporada perfecta en el Super Bowl VII (14-7), pero Washington se vengó años después en el Super Bowl XVII (27-17).