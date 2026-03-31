Sudáfrica cae ante Panamá: el primer rival de México en el Mundial 2026 muestra profundas grietas

A poco más de dos meses que ruede el balón en la inauguración de la Copa de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte, los cimientos de Sudáfrica, el primer sinodal de México, han mostrado grietas profundas

En una despedida que debía ser festiva, la selección de Panamá desnudó las carencias defensivas de loA Bafana Bafana al imponerse 2-1 en un repleto estadio DHL en Ciudad del Cabo.

La derrota sudafricana este martes se suma a la estrepitosa caída de Corea del Sur, otro integrante del sector mexicano, que el pasado fin de semana fue goleada por Costa de Marfil. Para el cuerpo técnico de Javier Aguirre, los resultados ofrecen un respiro analítico ya que aunque el Tri no atraviesa su mejor momento, sus rivales de grupo llegan a la recta final envueltos en dudas y fragilidad emocional.

Termina el invicto de Sudráfrica en casa

Panamá, un rival que México conoce de sobra en la Concacaf, dictó una lección de efectividad a balón parado. José Córdoba abrió el marcador al minuto 58 tras un rebote, y aunque Mbekezeli Mbokazi encendió la euforia local con un zurdazo magistral a la escuadra al 64, la estructura de Hugo Broos colapsó poco después. Jiovany Ramos sentenció el encuentro al 77 con un cabezazo imponente que venía de una jugada de tiro de esquina, terminando con la racha invicta de Sudáfrica en casa bajo la era de Broos,

La preocupación en el campamento sudafricano es palpable. El técnico Hugo Broos movió sus piezas en el descanso, retirando a su figura bajo los tres palos, Ronwen Williams, pero el relevo no pudo contener el físico panameño. La Azzurra africana, que presumía una defensa sólida, sucumbió ante un rival estará en el Mundial en el grupo L y que ha dejado una hoja de ruta clara para el debut mexicano el 11 de junio.

Con Corea del Sur goleada y Sudáfrica derrotada en su propia despedida, el escenario del Grupo A se torna a modo para el Tricolor. México inaugurará su cita histórica ante una Sudáfrica que hoy abandonó el campo entre el silencio de su afición y la incertidumbre de un funcionamiento que parece haberse quedado sin combustible en el momento menos oportuno.