México tiene grupo completo para el Mundial 2026; República Checa derrotó a Dinamarca

México ya conoce a su último rival para el Mundial 2026; se trata de República Checa luego de que empataron (2-2) ante Dinamarca en tiempos extras obligando a ir a la tanda de penales para definir el boleto mundialista por 3-1 en el disparo desde el punto de castigo.

Para República Checa será la segunda ocasión que se clasifica a la fase final bajo ese nombre. La anterior había sido en Alemania 2006, momento en que sumó varios fracasos de camino a Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. La historia es diferente como Checoslovaquia donde habían logrado un gran historial desde 1934.

El silbatazo inicial y el humo de los fuegos artificiales apenas terminaba de resonar cuando los checos asestaron el primer golpe de autoridad. Al minuto 2, tras un saque de esquina que la defensa danesa no logró despejar con contundencia, Pavel Sulc aprovechó un rebote en el corazón del área. Sin pensarlo dos veces, Sulc conectó un derechazo que se incrustó en la esquina derecha de la portería, dejando sin opciones al guardameta Mads Hermansen para firmar el 1-0 prematuro.

Dinamarca, lejos de desmoronarse, tomó las riendas del partido y comenzó un asedio constante sobre la cabaña de Matej Kovár. Rasmus Højlund fue el principal motor de la ofensiva danesa, exigiendo al portero checo en los minutos 7 y 17 con remates que olían a gol, pero Kovár respondió con reflejos de felino. El cierre de la primera mitad fue una batalla táctica donde la República Checa resistió los embates de Gustav Isaksen y Pierre-Emile Højbjerg, quien estuvo a punto de empatar al minuto 46 con un disparo que rozó la portería.

En el complemento, la insistencia danesa finalmente rindió frutos. Tras varios intentos fallidos y cambios estratégicos, la paridad llegó por la vía aérea. Al minuto 71, tras una falta botada con precisión quirúrgica por Mikkel Damsgaard, el defensor Joachim Andersen se elevó en el centro del área chica para mandar el balón al fondo y empatar el partido 1-1.

Los últimos veinte minutos fueron un monólogo danés. Christian Eriksen, recién ingresado al campo, intentó darle la vuelta al marcador con disparos de larga distancia, mientras que Rasmus Højlund estuvo cerca de la gloria al minuto 82 con un cabezazo que fue rechazado milagrosamente por la zaga checa.

Con el cansancio haciendo mella, los tiempos extra iniciaron con un monólogo checo. La escuadra local asfixió a los daneses con una sucesión de tiros de esquina provocados por las intervenciones defensivas de Christian Nørgaard y el arquero Mads Hermansen. La presión surtió efecto y el héroe inesperado apareció para reclamar la gloria.

Al minuto 99, tras un asedio constante y un aviso previo de Tomáš Soucek con un cabezazo rechazado, el balón quedó a merced de Ladislav Krejčí. Con una frialdad absoluta, Krejčí remató con la izquierda en el área chica para vencer a Hermansen para el 2-1.

Sin embargo, Dinamarca no había dicho su última palabra y el técnico movió el banquillo al ingresar a Kasper Høgh. El drama llegó a su clímax al minuto 110; tras un tiro de esquina magistralmente ejecutado por Anders Dreyer, el recién ingresado Kasper Høgh se suspendió en el centro del área para conectar un remate de cabeza impecable que entró por la escuadra derecha para empatar el partido y obligar con el 2-2 a la ronda de penales.

En la ronda de penales, Dinamarca inició fallando su primer tiro, lo cual sentenciaría el resto del camino ya que también entregarían el tercero mientras que Jensen voló el balón a la tribuna en el cuarto disparo de los daneses, una oportunidad que no desaprovecharon sus rivales para en el siguiente penal sentenciar el 3-1 de penales.

¿Cómo queda conformado finalmente el Grupo A?

Con este resultado, el grupo A donde se encuentra México queda de la siguiente forma:

México

Sudráfrica

República de Corea

República Checa

¿Cuándo, dónde y a qué hora jugará México vs República Checa?

México jugará el partido ante República Checa el 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas. Ese encuentro será el cierre de la actividad para el Tricolor dentro del grupo A.

El partido será el segundo de la selección en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026.