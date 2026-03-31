Bosnia convierte Zenica en un infierno de bengalas ante Italia en duelo rumbo al Mundial 2026

La llegada de la selección de Bosnia y Herzegovina encendió la ciudad y transformó al estadio Bilino Polje en un hervidero, en la antesala del duelo ante Italia por un boleto a la Copa del Mundo 2026.

El recibimiento fue tan vistoso como ensordecedor. Bengalas, cánticos y una marea de aficionados marcaron el pulso de una plaza que ha hecho de su estadio un símbolo. No es casualidad. Con capacidad oficial para 15.600 espectadores, el inmueble prescinde de pista de atletismo y acerca las gradas al campo, lo que amplifica el ruido hasta convertirlo en uno de los escenarios más intimidantes del futbol europeo.

Nido del Dragón en llamas

Ahí, en el llamado “Nido del Dragón”, Bosnia disputará un partido que ya tiene consecuencias trazadas. El ganador del cruce avanzará directamente al Grupo B del Mundial 2026, donde ya esperan Canadá, Suiza y Catar, en un sector que se perfila como uno de los más atractivos del torneo, con sedes repartidas principalmente en la costa oeste y el norte del continente.

El contexto añade tensión. Aunque el ambiente promete ser eléctrico, el estadio no estará a su máxima capacidad. La FIFA sancionó a la federación bosnia con una reducción de aforo tras incidentes registrados en su último partido como local ante Rumania, lo que obligó a cerrar varias secciones.

Aun así, la historia reciente respalda el peso de Zenica. Desde que Bosnia jugó ahí su primer partido como local en 1996, el estadio ha sido un bastión. Durante una década, hasta 2006, la selección se mantuvo invicta en ese terreno. En 73 encuentros internacionales disputados en este recinto, suma 38 victorias y más del 72% de partidos sin derrota, cifras que explican por qué el sitio conserva una reputación de fortaleza.

Construido en 1972 en apenas ocho meses, el Bilino Polje nació como respuesta al crecimiento del futbol en la región y se consolidó como una joya de la antigua Yugoslavia. Hoy, décadas después, vuelve a colocarse en el centro de una noche decisiva.

El ruido ya empezó antes del silbatazo. En Zenica, el partido no arranca con el balón, sino con la voz de una grada que busca empujar a Bosnia hacia otra página histórica.