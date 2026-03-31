Suecia sella su pase al Mundial 2026 en un partidazo ante Polonia; Turquía también clasifica

Suecia ya está en la Copa del Mundo. En un duelo lleno de dramatismo, volteretas y emociones al límite, el conjunto escandinavo venció 3-2 a Polonia en el repechaje y aseguró su boleto al Mundial 2026.

La Friends Arena fue el escenario de un auténtico choque de alto voltaje, donde ambas selecciones dejaron claro desde el inicio que no estaban dispuestas a quedarse fuera de la justa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El primero en golpear fue Anthony Elanga, quien al minuto 19 puso el 1-0 y desató la ilusión local. Sin embargo, Polonia reaccionó con carácter y empató al 33’ gracias a Nicola Zalewski.

Antes del descanso, Gustaf Lagerbielke devolvió la ventaja a Suecia con el 2-1 al 44’, encendiendo aún más el ambiente.

Pero la batalla estaba lejos de terminar. En el complemento, Karol Świderski apareció al 55’ para el 2-2, silenciando momentáneamente a la afición local.

Cuando el empate parecía definitivo, emergió la figura de Viktor Gyökeres, quien al minuto 88 marcó el gol del triunfo para firmar el 3-2 y convertirse en el héroe de la noche.

Con este resultado, Suecia se instala en el Grupo E, donde enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía también dice presente en la Copa del Mundo

Por su parte, Turquía no se quedó atrás y selló su clasificación tras imponerse como visitante a Kosovo.

El encuentro fue trabado durante la primera mitad, con pocas opciones claras y mucha disputa en el mediocampo. Sin embargo, en el segundo tiempo apareció Kerem Aktürkoğlu al minuto 53 para marcar el único gol del partido y darle el boleto a los turcos.

Turquía quedó ubicada en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.