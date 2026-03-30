De campeón de Liga MX con Chivas a vender marquesitas en el Estadio Banorte

Isaac Cone Brizuela se robó los reflectores luego de que se compartiera un video en donde vendía marquesitas en el Estadio Banorte durante el México Vs Portugal; además de ser campeón de Liga MX con Chivas, jugó el Mundial de Brasil 2014 con el Tri.

Entre las peculiaridades que se presentaron en el Estadio Banorte durante su reinauguración, además de la mala visibilidad en diversas zonas del recinto, se reveló un video en donde el exfutbolista se presentó en las tribunas como vendedor de las marquesitas, emprendimiento en el que lleva más de un lustro.

El revuelo que generó la aparición del exfutbolista de Toluca, Atlas y Chivas fue rotundo, dándole foco a Marquesitas Las Originales, quienes cuentan con más de 29 mil seguidores en Instagram y donde aprovecharon para publicar un video donde el extremo fue el gran protagonista:

En su etapa como futbolista, Isaac Briezuela se convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos y queridos por la afición de Chivas, conjunto en el que militó la mayor parte de su carrera y logró sumar diversos títulos.

Este es el palmarés de Isaac Brizuela, quien vivió sus últimos meses como profesional en 2025; su último partido jugado fue el 27 de septiembre ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc:

Medalla de oro / Selección Mexicana – Juegos Panamericanos 2011.

Copa Oro / Selección Mexicana - Tercer lugar en 2013.

Liga MX / Toluca – Bicentenario 2010.

Copa MX / Chivas - Apertura 2015.

Supercopa MX / Chivas – 2016.

Copa MX / Chivas – Clausura 2017.

Liga MX / Chivas – Clausura 2017.

Concachampions / Chivas – 2018.

* Además, fue parte de la Selección Mexicana durante el Mundial de Brasil 2014, donde el Tri fue eliminado en Cuartos de Final.

'Cone' Brizuela fue campeón con Chivas a nivel nacional e internacional. Mexsport

BFG