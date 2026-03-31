"Musulmán el que no brinque": España iguala con Egipto entre polémica

España y Egipto empataron 0-0 en el penúltimo partido amistoso de los europeos en su país previo al Mundial 2026, sin embargo, quienes se llevaron los reflectores fueron los seguidores de La Roja, arremetiendo con cánticos racistas ante los africanos: "Musulmán en el que no bote (brinque)".

El partido quedó manchado por los silbidos al himno egipcio en los prolegómenos y los cánticos de durante la primera mitad por una parte de los 35,000 aficionados que acudieron al RCDE Stadium.

La Roja se presentó a la última prueba antes de la lista para el Mundial con un once lleno de novedades que poco tendrá que ver con el que debute en el gran torneo el 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde.

Se quedaron el banquillo el portero Unai Simón, el Balón de Oro 2024 Rodri, Pedri o el doble goleador el viernes ante Serbia (3-0) Mikel Oyarzabal.

Sí saltó como titular Lamine Yamal, en el centro del debate entre el Barcelona y la Roja por la dosificación de sus minutos.

Con Ferran Torres como capitán, tuvieron su oportunidad en el centro del campo Pablo Fornals y Carlos Soler. Ander Barrenetxea se situó a la izquierda del ataque y fue el más incisivo en el tramo inicial.

La campeona de Europa estuvo muy lejos de su mejor versión, sin armonía ni automatismos, liberada únicamente en alguna acción aislada como el pase con el exterior de Yamal a Dani Olmo con la defensa egipcia anticipándose a los rematadores (20').

España enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay durante la Fase de Grupos del Mundial 2026. Reuters

A Luis de la Fuente no le gustaba el panorama y mediada la primera parte empezaron a calentar los suplentes.

Entre medias, la mejor ocasión del primer tiempo la firmó el delantero del Manchester City Omar Marmoush con un disparo desde la frontal que se fue al poste cuando David Raya ya estaba vencido (29').

En la recta final (84') Egipto se quedó con diez por la expulsión por segunda amarilla de Hamdi Fathi. En el saque de la falta Alejandro Grimaldo estrelló el balón en el larguero.

BFG