Italia repite fracaso, no clasifica al Mundial; Bosnia y Herzegovina avanza

Nikola Vasilj debajo de los tres palos miró a los italianos, Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante que lo miraron a su vez; pero en sus ojos no había odio, ni siquiera desprecio o compasión: había una alegría salvaje, una felicidad desconocida al ver que los italianos fallaban desde la pena máxima para quedar fuera del Mundial.

Italia consumó un fracaso más, su tercera Copa del Mundo al hilo sin asistir, atrás quedaron los tiempos de gloria, donde las cuatro estrellas que presume su camiseta brillaban con intensidad propia.

Bosnia y Herzegovina celebra porque regresan a un Mundial, luego de vencer a Italia en penales Reuters

En una cancha brava, con la gente desquiciada Italia mantenía la presión sobre Bosnia tratando de pelear contra su pasado, buscando dejarlo atrás. El equipo de Gennaro Gattuso mantenía la esperanza, se sabía superior, por lo menos en el nombre, y quería finiquitar sólo el último trámite para hacer el viaje a América donde pelearía por volver a tener una oportunidad de levantar la Copa Mundial.

En la cancha el script que los italianos habían escrito en su cabeza, se seguía al pie de la letra. El arquero Nikola Vasilj cometió un error garrafal, decidió entregarles el balón en una salida casi programada, y los italianos no pudieron desaprovechar la situación.

Moise Kean remató de pierna derecha desde fuera del área para hacer el 1-0 Reuters

Moise Kean disparó con potencia, frente al marco, con la marca encima, pero sin la incomodidad necesaria que se necesita para errar. El italiano de padres marfileños volvía a darle a la azzurra la esperanza de rectificar la historia con el 0-1.

El hombre que fichó con la Juve y de inmediato le habló a su madre para avisarle que no trabajaría más, que era el momento de salir de la pobreza, le regalaba el sueño a un país que ansía volver a pararse en una Copa del Mundo como protagonista.

El árbitro central expulsó a Alessandro Bastoni al 41 durante el Bosnia y Herzegovina vs Italia Reuters

Pero los que hablan el lenguaje del amor parecen estar destinados a sufrir. Italia perdió a Alessandro Bastoni, cuatro minutos antes de que el primer tiempo expirara; por eso en la segunda mitad sufrió de más, se tuvo que echar atrás para intentar aferrarse a la ventaja y dejó de controlar la situación.

Bosnia con la tribuna ensordecida exigiendo un milagro, llevó a los italianos a jugar en su propio campo. Lo inevitable terminó por suceder. Haris Tabakovic con un remate de cabeza instaló el balón en las redes, los italianos pedían una falta, pero la jugada terminó por decretar el 1-1 en la pizarra.

Haris Tabakovic igualó 1-1 el Bosnia y Herzegovina vs Italia al 79’ Reuters

Los dementores se apoderaron de la Selección Italiana alimentándolos con el miedo de volver a fallar, y Bosnia crecida, pensando en su segunda Copa del Mundo los mantuvo atrás lo suficiente para llevar el tiempo al límite y definir todo en tanda de penales.

Con la suerte que parece acompañar al desprotegido, Bosnia eliminó a Italia en el juego del Repechaje. Los italianos no supieron ser letales y terminaron errando dos penales, los de casa fueron implacables.

Italia volverá a ser solo un espectador más, mirará el balón con una tristeza profunda por hilar su tercera Copa del Mundo sin participar.