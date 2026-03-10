¿Fraude en subasta? Pagan más de $100,000 por la playera de Gignac; un detalle genera dudas

André-pierre Gignac se convirtió en el héroe del Clásico Regio 142, en donde un gol en el minuto 90+1’ le dio el triunfo a Tigres. La euforia hizo que aficionados entraran a una subasta por la playera del francés, mismos que pagarían más de $100,000 pesos por ella, sin embargo, un detalle en la playera hace dudar de la veracidad, ya que el delantero jugó de manga larga.

Entrando en el minuto 80 por Rodrigo Búfalo Aguirre, André-pierre Gignac ganó la posición y sacó un potente disparo para anotar su gol 15° en los Clásicos Regios, aumentar su legado como el máximo anotador en la historia de estos compromisos y darle tres puntos a Tigres que los colocan entre los primeros sitios de la tabla de posiciones de Liga MX.

Ovacionado, El Bómboro vivió con nostalgia el que pudo haber representado su último Clásico Regio como profesional. Dejando un legado imborrable en esta rivalidad y causando que medios franceses enaltecieran –aún más y de nueva cuenta- su llegada al futbol mexicano.

No todo es color de rosa.

MatchWornShirt es una empresa que se encarga de la subasta de playeras y diversos artículos, misma que en su página publicó la playera de André-pierre Gignac, sin embargo, la indumentaria mostrada en ella es una versión manga corta, cuando el delantero francés jugó con manga larga, misma que fue fundamental para esconder el whoop con el que jugó, desatando polémica por ser un artículo prohibido en la Liga MX.

El costo de la subasta es de 5,751 euros, monto que representa $117,104.74 pesos mexicanos al día de hoy. Cantidad a la que deberán sumarse los gastos de envío.

La playera de André-pierre Gignac en plena subasta con un valor por arriba de los $100,000 pesos mexicanos. Captura de pantalla

Andre-Pierre Gignac celebra en el Clásico Regio tras anotar en el minuto 90+1 y darle la victoria a Tigres. Mexsport

En su misma página se puede apreciar que la playera es original, desatando una duda más, ya que el partido se jugó el sábado 7 de marzo, sin embargo, en la descripción mencionan que la playera es el partido entre Tigres y Monterrey del domingo 8 de marzo, día en el que los aficionados felinos celebraban y comenzaban a cobrar sus apuestas.

La playera de Gignac tiene un costo de más de $100,000 en la subasta de MatchWornShirt. Captura de pantalla

Hasta el momento, la página MatchWornShirt no ha aclarado qué es exactamente lo que sucedió, si se trata de una confusión… o algo más, desatando la desconfianza en los aficionados que se dedican a adquirir productos en subastas.

¿Qué puede comprar un mexicano con $100,000?

El costo de la canasta básica en México en 2026 es de $910, por lo que el precio de la subasta de la playera de André-pierre Gignac representa el comprar poco más de 110 de éstas. Mismas que ayudarían a alimentar a una familia durante meses.

En cuanto a tecnología, podrías hacerte de 4 teléfonos de lujo.

Mientras que, si tu intención es viajar, una visita de 15 días a Europa podría estar prácticamente cubierta.

En Cetes, invertir $100,000 al año genera un rendimiento entre $8,000 y $10,000 pesos, por lo que al cabo de los 365 días, ya tendrías entre $108,000 y $110,000 pesos en tu bolsa.

Invirtiendo $100,000 pesos en Cetes, un mexicano terminará con un rendiminto entre $8,000 y $10,000 en un año. Cuartoscuro

