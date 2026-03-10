¡Bombazo en Estambul! Galatasaray vence al Liverpool en la ida de octavos de la Champions

La Champions League siempre regala historias épicas y la noche en el RAMS Park no fue la excepción. El Galatasaray dio la primera gran campanada de los octavos de final de ida al derrotar 1-0 al Liverpool, un resultado que sacude las apuestas y pone a los dirigidos por Arne Slot en una situación comprometida. Con un planteamiento inteligente y una resistencia heroica, el conjunto turco demostró que en el futbol europeo no existen los rivales pequeños cuando se juega con el corazón.

Mario Lemina anotando para el Galatasaray. REUTERS

El rugido de las gradas apenas comenzaba a asentarse cuando cayó el balde de agua fría para los ingleses. Al minuto 7, el delantero nigeriano Victor Osimhen proyectó un centro quirúrgico al área. Mario Lemina se elevó con determinación y conectó un testarazo implacable que dejó sin oportunidad al arquero Giorgi Mamardashvili. El marcador se abrió temprano y Estambul se convirtió en un auténtico hervidero, obligando a los 'Reds' a remar contracorriente desde el amanecer del encuentro.

RESISTENCIA TURCA Y LA FRUSTRACIÓN DEL LIVERPOOL CON EL VAR

Tras el gol, el Liverpool asumió el protagonismo absoluto del balón. Los visitantes volcaron su arsenal ofensivo sobre el arco defendido por Ugurcan Cakir, quien se convirtió en la figura del encuentro con intervenciones clave. Pese al asedio constante, la falta de contundencia castigó a los británicos antes del descanso. La defensa del Galatasaray se comportó a la altura, cerrando espacios y obligando al rival a recurrir a disparos de media distancia que no causaron mayor daño.

Gol anulado al Liverpool. REUTERS

En el complemento, la narrativa se mantuvo: un bloque bajo muy sólido por parte de los locales y una presión asfixiante del equipo de la Premier League. La polémica llegó al minuto 62, cuando Victor Osimhen mandó el balón a las redes tras un error de Ibrahima Konaté; sin embargo, el grito de gol se ahogó debido a un fuera de lugar previo de Baris Yilmaz. Poco después, el drama cambió de bando: el VAR anuló un tanto al Liverpool al minuto 69, luego de que se detectara una mano de Konaté en la jugada previa, incrementando la desesperación en el banquillo inglés.

ANFIELD DECIDIRÁ EL DESTINO DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Los minutos finales resultaron no aptos para cardiacos. El joven delantero Hugo Ekitike tuvo en sus botines la oportunidad del empate en dos ocasiones claras, pero la muralla turca se mantuvo inquebrantable. El Galatasaray resistió los embates con una disciplina táctica envidiable, mientras que sus contragolpes mantuvieron en alerta a la zaga roja hasta el silbatazo final.

Ismail Jakobs controlando el balón ante Mohamed Salah. REUTERS

Con este 1-0 a favor, el Galatasaray viajará a Inglaterra con la ilusión intacta y la ventaja mínima, pero valiosa. Por su parte, el Liverpool llegará a Anfield con la obligación de remontar ante su gente el próximo miércoles 18 de marzo. La moneda está en el aire, pero hoy, Estambul celebra una victoria histórica que pone a temblar a uno de los máximos favoritos de la Champions League.