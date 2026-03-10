Santiago Gimenez regresa mientras Milan le busca acomodo en otro club

Santiago Gimenez regresó a los entrenamientos con el Milan, equipo que le empieza a buscar acomodo para después del Mundial 2026, exigiendo un traspaso por 30 millones de euros; el último partido del delantero mexicano fue el 28 de octubre frente a Atalanta.

Luego de 2 meses y medio lejos de las canchas, El Bebote superó la lesión en el tobillo y volvió a entrenar al parejo del conjunto Rossoneri, mismo que el fin de semana venció al Inter de Milán y se mantiene en la contienda por el título de la Serie A con 11 partidos por delante.

Fue este martes 10 de marzo cuando el delantero mexicano de 24 años volvió a los entrenamientos con el Milan, siendo recibido por sus compañeros con una fila india en busca de ponerse bajo las órdenes de Massimiliano Alegri a la brevedad y contar con minutos para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Durante los 21 partidos que no disputó con el Milan, su escuadra obtuvo un total de 12 victorias, 6 empates y 3 derrotas, quedando eliminado de la Coppa Italia (Lazio) y de la Supercopa de Italia (Napoli).

Estos son los siguientes partidos en los que el mexicano podrá contar con actividad antes de regresar con el Tri y dejar la lista de lesionados que presenta el conjunto azteca:

Lazio Vs Milan / domingo 15 de marzo – 13:45 horas.

Milan Vs Torino / sábado 21 de marzo – 11:00 horas.

México Vs Portugal / sábado 28 de marzo – 19:00 horas.

México Vs Bélgica / martes 31 de marzo – 19:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santiago Gimenez regresaría a una convocatoria de la Selección Mexicana. Mexsport

Milan pide 30 millones de euros por Santiago Gimenez

Para el verano de 2026, Milan podría aceptar alguna de las ofertas provenientes de la Premier League por Santiago Gimenez, mismas que deberán superar los 30 millones de euros para que la escuadra italiana venda al delantero mexicano a cualquier otro equipo.

Hasta el momento, el rendimiento de Chaquito no ha sido el esperado por el 7 veces campeón de la Champions League, por lo que podría salir tras su segunda temporada vistiendo los colores del Milan y vivir una tercera experiencia en Europa.

Leeds United, West Ham United y Sunderland son los equipos ingleses que habrían mostrado interés por hacerse de los servicios de Santiago Giménez.

Santiago Gimenez podría vivir su tercer expericnia europea en la temporada 2026/27. Mexsport

BFG