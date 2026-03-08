Gignac jugó el Clásico Regio con artículo prohibido en Liga MX

Una vez más, André-pierre Gignac se consagró como la figura de Tigres al anotar el gol de la victoria para los felinos ante Rayados de Monterrey, anotación 15 en un Clásico Regio y 190 en el futbol mexicano, sin embargo, el delantero francés disputó el partido con un whoop, artículo prohibido en la Liga MX.

En el que pudo haber representado su último Clásico Regio como futbolista profesional, André-pierre Gignac arrancó en el banco de suplentes, ingresando en el 80’ y generando que el Volcán hiciera erupción ante su presencia.

Dominando la mayor parte del compromiso y mostrando una versión sumamente ofensiva que generaba todas las condiciones para que estuvieran por delante en el marcador, Tigres fue al frente en una de las últimas oportunidades.

Recibiendo un pase filtrado en los linderos del área, André-pierre Gignac saco un fogonazo de pierna derecha que cruzó a Luis Cárdenas y perforó la red de Rayados por 15º ocasión en la historia del francés en los Clásicos Regios, sentenciando el partido en favor de Tigres con el 1-0 y volcando a los más de 40,000 aficionados presentes en el Estadio Universitario a su favor, quienes corearon su nombre.

Sin embargo, con el paso de las horas, Fernando El Cantante Guerrero mostró en sus redes sociales que André-pierre Gignac jugó el Clásico Regio con un whoop, correa que mide aspectos como el rendimiento, sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés, etc.

A pesar de que un whoop no cuenta con pantalla, la correa se encuentra prohibida en los partidos de Liga MX, ya que un contacto podría generar daño o lesión en sus rivales.

Ante ello, Ismael Rosario López (árbitro central) y -sobre todo- Maximiliano Quintero Hernández (cuarto árbitro) podrían ser sancionados por la Comisión de Arbitraje, ya que cada vez que un futbolista ingresa al terreno de juego, deben revisar que no utilicen joyería ni ningún artículo que se encuentra prohibido dentro del reglamento de la Liga MX.

Hasta el momento, la Comisión de Arbitraje se mantiene sin emitir algún tipo de comunicado al respecto.

