VIDEO: Árbitra suspende partido en España por insultos y amenazas de muerte

Un partido de futbol regional entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo en España terminó en un episodio de violencia. La árbitra principal, Coral Couso Cuadrado, tomó la determinación de suspender el encuentro de forma definitiva durante el descanso tras recibir insultos sexistas y amenazas de muerte.

Según el acta oficial del encuentro y lo reportado por la Cadena SER, los disturbios comenzaron al finalizar la primera parte (con el marcador 0-0). Mientras el trío arbitral se dirigía a los vestuarios, el auxiliar del equipo local, José Martín Nivela Bribián, comenzó a realizar gestos con los brazos en alto para incitar al público a increpar a la tripleta arbitral.

Esta acción desencadenó una reacción violenta en la grada. Un sector de la afición local intentó saltar la valla de seguridad mientras profería gritos machistas como "eres una cacho puta". La situación escaló rápidamente a amenazas de muerte directas: "Os vamos a matar, de aquí no salís vivos, ya podéis ir llamando a la Guardia Civil porque os vamos a partir los dientes", detalla el informe.

Intervención de la Guardia Civil

Ante la falta de garantías de seguridad, la colegiada notificó al delegado de campo la suspensión del partido. Fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en las instalaciones para escoltar a la árbitra y sus auxiliares hasta la salida del recinto, evitando que las agresiones verbales pasaran al plano físico.

Tanto la Federación Aragonesa de Fútbol como el Ayuntamiento de Cariñena han expresado su total rechazo a los hechos, solidarizándose con Coral Couso Cuadrado. Por su parte, el presidente del Atlético Cariñena, Luis Nivela, aseguró que el club no protege a los violentos y emitió un comunicado desmarcándose de estas actitudes.

“Como no puede ser de otra manera, desde el club condenamos los insultos producidos durante el transcurso del partido y nos desmarcamos completamente de este tipo de actitudes que no tienen cabida ni en el fútbol ni en la vida en general", explicó el equipo en un comunicado.

Como consecuencia inmediata de los hechos, el club ha tomado medidas. La primera de ellas la localización de las personas responsables de los insultos y su impedimento para ingresar a futuros partidos.