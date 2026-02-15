Tyler Reddick triunfa en Daytona 500 para Michael Jordan; Daniel Suárez queda 13°

La edición 68 de la Daytona 500 tuvo un final de locura con Tyler Reddick otorgándole la victoria al equipo de Michael Jordan, y a su socio Denny Hamlin, su primera victoria como dueños en el evento más prestigioso de NASCAR; esto mientras el mexicano Daniel Suárez obtuvo su primer top 15 con su nuevo equipo.

Suárez, originario de Monterrey, debutaba con Spire. La parte final de la carrera parecía arruinar los planes del mexicano cuando tuvo que ir a los pits por recarga de combustible a 11 giros del final; poco después se presentó una bandera amarilla que lo mandó fuera del top 20, pero la última bandera amarilla le permitió meterse dentro de los 15 primeros.

El cierre de la carrera fue un campo de batalla. A falta de pocos metros, parecía que Chase Elliott finalmente rompería su sequía en Daytona. Sin embargo, en la última vuelta, el caos se desató cuando el líder Carson Hocevar trompeó. Elliott heredó el control momentáneo, pero Reddick lanzó un ataque feroz por la línea exterior. En el fragor de la lucha, el contacto provocó un choque múltiple que involucró a Elliott, Joey Logano y Brad Keselowski, dejando el camino libre para que el auto de Jordan cruzara la meta en solitario.

"Es increíble cómo se dio todo. Nunca pensé que sería campeón de la Daytona 500", declaró un Reddick eufórico en un triunfo significativo.

Un regalo de cumpleaños de talla 13 para "Su Majestad"

Para Michael Jordan, quien cumple 63 años este martes, la victoria tuvo un sabor a revancha y gloria personal. Tras fundirse en un abrazo con Reddick en el Victory Lane, Jordan bromeó sobre el anillo de campeón que recibirá: “Se siente como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que no tenga mi anillo, no lo sabré con certeza... por cierto, calzo del número 13”.

El triunfo llega en un momento de tensión administrativa, apenas meses después de que Jordan fuera la cara visible de una demanda antimonopolio contra NASCAR que cambió el modelo de reparto de ingresos.

Suárez finalizó en el puesto 13 en una carrera donde sumó puntos además en las dos primeras etapas.

¿Cuándo es la próxima carrera de Daniel Suárez?

La siguiente carrera de la temporada 2026 de NASCAR y Daniel Suárez será el 22 de febrero en Atlanta, una carrera donde el mexicano ya logró el triunfo.