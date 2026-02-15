Keylor Navas abre el vestidor: documental revela secretos de su carrera en Europa

Keylor Navas decidió contar su propia historia. El guardameta costarricense anunció la próxima publicación de un documental en el que resume 20 años de carrera profesional, un recorrido que lo llevó desde Deportivo Saprissa hasta Pumas, pasando por algunos de los clubes más poderosos de Europa.

Aquí tienen el tráiler del documental por mis 20 años como profesional. Estoy deseando que lo vean. Ya no queda nada”, escribió en sus redes sociales, junto a un adelanto que rápidamente encendió la conversación entre aficionados y colegas.

En el avance, compartido a través de su canal de YouTube, aparecen figuras de talla mundial como Neymar, Sergio Ramos y Marcelo, además de compañeros históricos como Bryan Ruiz y Christian Bolaños. También participa su actual entrenador en Pumas, Efraín Juárez, así como integrantes de su familia, quienes aportan una mirada íntima al trayecto del arquero.

El documental promete revelar episodios poco conocidos de su carrera. Entre ellos, las dificultades económicas que enfrentó al llegar a España para integrarse al Levante, una etapa clave antes de consolidarse en la élite. También repasa su paso por el Real Madrid, donde conquistó 3 títulos de la Champions League, consolidándose como uno de los porteros más determinantes de su generación.

Una de las anécdotas que más llama la atención es la revelación de que Sergio Ramos vivió prácticamente 4 meses en la casa de Navas en París, durante su etapa en el PSG. Asimismo, Marcelo confiesa que desde que lo vio atajar con el Levante imaginó que algún día vestiría la camiseta blanca del Madrid.

Reproducir Keylor Navas anunció el próximo estreno de su documental para festejar 20 años de carrera.

El recorrido profesional del tico incluye etapas en Albacete, Levante, Real Madrid, PSG, Nottingham Forest, Newell’s y ahora Pumas, además de una extensa trayectoria con la selección de Costa Rica, donde fue protagonista en Copas del Mundo y torneos continentales.

El material también tiene momentos profundamente personales. Su abuela, Elizabeth Guzmán, recuerda con emoción cuando el joven Keylor fue buscado por Saprissa. “Cuando a él lo buscó Saprissa, yo oraba para que no se fuera”, relata en el video, dejando ver el lado más humano del futbolista.

Por otra parte, Bryan Ruiz, Christian Bolaños y Efraín Juárez coinciden en el documental en una afirmación contundente: Navas es “el mejor arquero en la historia del continente y uno de los mejores del mundo”, una frase que sintetiza el impacto del costarricense en el futbol internacional.

El 6 de noviembre de 2025, el guardameta celebró oficialmente 2 décadas desde su debut con Deportivo Saprissa. Ahora, con este documental, no solo conmemora el aniversario, también abre la puerta a reflexiones sobre cada etapa de su carrera.

La fecha de estreno aún no ha sido confirmada, pero el mensaje es claro: Keylor Navas quiere que su historia sea contada por quienes la vivieron a su lado y por él mismo, desde sus inicios hasta su presente en el futbol mexican