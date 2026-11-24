Martha Firestone Ford, histórica propietaria y presidenta emérita de los Detroit Lions, falleció este martes 24 de noviembre de 2026 a los 101 años, informó la franquicia mediante un comunicado. La empresaria murió en su domicilio, rodeada de su familia, y le sobreviven sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.

Su muerte representa el cierre de una etapa de más de seis décadas de vinculación con una de las franquicias más tradicionales de la NFL. Aunque dejó la dirección principal de la organización en 2020, Firestone Ford mantuvo su presencia y respaldo a los Lions, incluso durante la temporada actual.

Martha Firestone Ford y su legado al frente de los Detroit Lions

Nacida en Akron, Ohio, Martha Firestone Ford pertenecía a dos de las familias más influyentes de la industria automotriz estadounidense. Era nieta de Harvey S. Firestone, fundador de Firestone Tire and Rubber Company, y se casó en 1947 con William Clay Ford Sr., nieto de Henry Ford.

En 1963, ambos adquirieron el control total de los Detroit Lions, una franquicia que pasó a formar parte del patrimonio familiar durante varias generaciones.

Tras la muerte de su esposo, en marzo de 2014, Martha asumió la propiedad principal del equipo a los 88 años. Durante sus seis temporadas al frente de la organización, entre 2014 y 2019, los Lions consiguieron dos clasificaciones a los playoffs, en 2014 y 2016.

Uno de sus principales aportes fue impulsar una inversión de 100 millones de dólares en la modernización del Ford Field, realizada en 2017, con el objetivo de mejorar las instalaciones y la experiencia de los aficionados.

Sheila Ford Hamp tomó el liderazgo de la franquicia en 2020

El 23 de junio de 2020, Firestone Ford anunció su decisión de dejar la propiedad principal y la presidencia de los Lions en manos de su hija, Sheila Ford Hamp, quien había participado durante años en la estructura directiva del equipo.

A partir de entonces, Martha asumió el cargo de propietaria y presidenta emérita, desde el que continuó respaldando a sus cuatro hijos en la conducción de la franquicia.

Su influencia también trascendió el futbol americano. Fue una figura relevante en la vida comunitaria de Detroit, apoyó la expansión de Detroit Lions Charities y participó en iniciativas sociales como Inspire Change, además de colaborar con instituciones educativas y médicas.