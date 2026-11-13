Steelers y Bengals chocarán por la cima de la AFC Norte

Los Pittsburgh Steelers se medirán ante los Cincinnati Bengals en el Paycor Stadium este domingo. Ambos equipos llegan con un récord ganador de 6-2, por lo que el resultado podría colocar a una de las dos franquicias en la cima de la división.

Joe Burrow llega como uno de los presentes más importantes de la NFL, pues ostenta el segundo mejor registro en yardas por pase con dos mil 386. Por su parte, Aaron Rodgers representa una experiencia que todavía impone respeto, pues, pese a sus 42 años, se mantiene como uno de los mariscales de campo más destacados de la temporada, con 13 pases de anotación y el mismo número de intercepciones que su contraparte de Cincinnati, con seis.

De igual manera, a través de su experiencia ha guiado a los Steelers a cuatro victorias que se han definido por una sola posesión de balón en la actual temporada, lo que demuestra que que su falta de velocidad para escalar en la bolsa de protección como en años anteriores, se compensa con una buena toma de decisiones.

Sin embargo, el presente le sonríe a la ofensiva de Cincinnati, pues Joe Burrow cuenta con un mejor arsenal en su cuerpo de receptores con: Jamar Chase y Tee Higgins, con quienes ha mancuernas sus loables números en la temporada, pues en el caso de Chase su conexión ha generado 647 yardas y siete touchdowns.

Por otro lado, su principal sociedad ofensiva en la campaña ha sido con Tee Higgins, pues el receptor suma 758 yardas aéreas y seis anotaciones. Lo que demuestra que la virtud de los Bengals radica en su juego aéreo.

No obstante, Pittsburgh tiene argumentos para complicarle la tarde a Burrow. Su defensiva acumula 26 capturas en la temporada, una cifra que la coloca entre las mejores de la NFL en esa faceta. Además, los Steelers tienen un antecedente favorable frente al mariscal de campo, a quien han conseguido capturar en 24 ocasiones durante sus ocho enfrentamientos anteriores.

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Bengals?

Sede: Paycor Stadium, Cincinnati.

Fecha: Domingo 15 de noviembre.

Horario: 19:20 horas (tiempo de CDMX).