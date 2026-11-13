Auténticos Tigres y Borregos Monterrey cumplen como favoritos y avanzan a semifinales de ONEFA

Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Borregos Monterrey del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) consiguieron su clasificación a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor de ONEFA, después de superar sus respectivos compromisos de cuartos de final.

Los equipos que terminaron en los dos primeros lugares de la temporada regular confirmaron su condición de favoritos. Los regiomontanos avanzaron con victorias contundentes: los felinos derrotaron 52-29 a Borregos ITESM Guadalajara en el Gaspar Mass, mientras que los lanudos se impusieron 41-10 a Borregos ITESM CEM.

Auténticos Tigres mantiene vivo el sueño del bicampeonato

La UANL dio el primer paso hacia la posibilidad de repetir el título de la Conferencia de los 14 Grandes con una victoria de 52-29 sobre Borregos Guadalajara. El equipo regiomontano consiguió su boleto a la siguiente ronda pese a afrontar el compromiso sin su quarterback titular, Mirko Martos.

Ante esa ausencia, Joel Ramírez asumió la responsabilidad de conducir la ofensiva felina y ayudó a conseguir el resultado que mantiene al equipo en la pelea por el campeonato.

La primera anotación llegó después de una jugada defensiva. Patricio de la Rosa recuperó un balón y recorrió más de 50 yardas hasta acercarse a la zona de anotación rival. Antes de llegar a ella, dejó el ovoide hacia atrás para Fernando Ramírez, quien completó la jugada con el primer touchdown del encuentro.

A partir de esa acción, los Auténticos Tigres construyeron una victoria que les permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos de la temporada. Ahora esperarán la definición de los otros cruces para conocer a su próximo rival.

Borregos Monterrey supera a CEM pese a la baja de Fernando Mayén

Borregos Monterrey también consiguió su clasificación con autoridad al vencer 41-10 a Borregos ITESM CEM. El conjunto regio a los cuartos de final sin Fernando Mayén, corredor que sufrió una rotura del ligamento cruzado durante el clásico regio.

La ausencia representó una baja importante para los regiomontanos, pues Mayén había sido el líder de anotaciones del equipo durante la temporada regular, con un promedio de 11 puntos por partido.

Pese a no contar con su corredor estrella, Monterrey encontró alternativas para mantener el dominio ofensivo. Miguel Ángel Lozano abrió el marcador con un touchdown terrestre al cierre del primer cuarto y marcó el inicio de la paliza.

Puebla y el clásico estudiantil definirán los últimos boletos

Con dos equipos ya clasificados, los otros lugares para las semifinales se definirán durante el fin de semana. El sábado 14 de noviembre, Borregos ITESM Puebla recibirá a Leones de la Universidad Anáhuac México Norte a las 13:00 horas.

El último semifinalista saldrá del enfrentamiento entre Pumas CU y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, que disputarán una nueva edición del clásico estudiantil el domingo 15 de noviembre a las 11:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.

Una vez disputados ambos encuentros quedará completa la ronda de semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes, con los cuatro equipos que continuarán en la búsqueda del campeonato de la Liga Mayor de ONEFA.