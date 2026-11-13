Guatemala reacciona tras ir 3-0 abajo, pero Canadá se lleva la ventaja en la ida

La Selección de Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, perdió 3-2 ante Canadá en el partido de ida de los cuartos de final del máximo circuito de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los Chapines estuvieron abajo por tres goles, pero reaccionaron en el segundo tiempo y redujeron la desventaja para mantener abierta la eliminatoria.

Canadá aprovechó las dificultades defensivas del conjunto local durante la primera mitad. La velocidad de sus atacantes y los errores en los rechaces permitieron a la visita construir una ventaja que parecía encaminar la serie desde los primeros 45 minutos.

El primer golpe llegó al minuto 18. Jonathan David dejó el balón para Tani Oluwaseyi, quien avanzó varios metros hasta quedar frente a Nicholas Hagen. El atacante superó al guardameta guatemalteco y abrió el marcador para los visitantes.

Diez minutos después, la defensa de Guatemala volvió a quedar expuesta. Liam Millar buscó a David, pero la zaga intentó cortar el envío y el rebote terminó nuevamente en los pies del atacante canadiense. Su primer disparo pegó en el poste y, tras recuperar la pelota, consiguió enviarla al fondo de la portería.

La ventaja aumentó en el tiempo agregado de la primera mitad. Tajon Buchanan mandó un centro al área y Jonathan David apareció sin marca para empujar el balón y establecer el 3-0. Canadá había capitalizado sus oportunidades y dejó a Guatemala con una tarea complicada para la segunda parte.

Guatemala aprovecha el segundo tiempo para acercarse

Pese a la diferencia, los Chapines encontraron espacios para responder después del descanso. Al minuto 54, un despeje de la defensa local terminó favoreciendo a su ofensiva. Jovan Ivanisevic no consiguió cortar un centro elevado y Óscar Santis aprovechó la pelota para rematar de cabeza hacia el segundo poste.

El gol permitió a Guatemala recortar distancias y mantener la presión sobre el conjunto canadiense. Aunque la visita conservó la superioridad durante buena parte del encuentro, los locales encontraron una segunda oportunidad para acercarse todavía más en el marcador.

Cuando el partido se aproximaba al final, Rodrigo Saravia conectó un potente disparo frente a la portería. Luc de Fougerolles desvió la trayectoria del balón, que terminó dentro del marco canadiense para el 3-2. El tanto dejó a los Chapines a una anotación de igualar el encuentro, pero el tiempo restante no fue suficiente para conseguirlo.

Canadá defenderá su ventaja en Toronto

La serie se resolverá el próximo lunes 16, cuando Guatemala visite a Canadá en Toronto. El equipo de Luis Fernando Tena necesitará remontar la desventaja global para conseguir el boleto a las semifinales, por lo que deberá mejorar su funcionamiento defensivo.

Canadá, por su parte, llegará a la vuelta con la ventaja en el marcador global. El conjunto de la hoja de maple avanzará con una victoria, un empate o incluso una derrota por 1-0 o 2-1, debido a que el gol de visitante funciona como criterio de desempate.