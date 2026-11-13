República Dominicana sustituye a Estados Unidos en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La FIFA eligió a República Dominicana para ocupar el lugar de Estados Unidos en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026, después de que la federación estadounidense retirara a su selección por las alertas de viaje emitidas por su gobierno para el país de Medio Oriente. La decisión se tomó tras consultar a la Concacaf y basada en el reglamento de la competición.

Con la salida del equipo estadounidense, la FIFA determinó que República Dominicana fuera su reemplazo. De esta manera, la selección tendrá su primera participación en una Copa del Mundo Sub-17, en una edición que contará con 48 equipos.

El criterio de FIFA para elegir al sustituto

La elección de República Dominicana se realizó después de una consulta entre la FIFA y la Concacaf. El organismo rector del futbol mundial tomó en cuenta el reglamento de la competición y los resultados de la eliminatoria regional para determinar qué selección debía ocupar la plaza vacante.

Estados Unidos y República Dominicana habían concluido la clasificación con la misma cantidad de puntos en el Grupo E. La diferencia entre ambos estuvo en el enfrentamiento directo, criterio que originalmente permitió al representativo de las barras y las estrellas quedarse con el pase.

Sin embargo, tras la decisión de la Federación de Futbol de Estados Unidos de retirar a su equipo, la FIFA optó por asignar el lugar al conjunto dominicano, que había quedado detrás de los estadounidenses en el proceso clasificatorio.

La salida de Estados Unidos estuvo relacionada con las recomendaciones de viaje de su gobierno. Qatar aparece en el Nivel 4 del mapa de avisos estadounidense, una clasificación que contempla la recomendación de reconsiderar los desplazamientos al país.

México y República Dominicana debutarán el 21 de noviembre

El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 comenzará el jueves 19 de noviembre y tendrá como principal característica la participación de 48 selecciones, el mayor número de equipos contemplado para la categoría.

La Selección Mexicana iniciará su participación el sábado 21 de noviembre frente a Rumania, en el primer compromiso del Grupo K. En ese sector también se encuentran Camerún y Venezuela, rivales que completan el calendario de la fase de grupos para el representativo nacional.

República Dominicana tendrá su estreno mundialista el mismo sábado, cuando enfrente a Montenegro. El equipo caribeño quedó ubicado en un grupo que también integran Chile y Argelia.