Rodgers tiene un día para la historia con Steelers al lograr una remontada de época ante Buccaneers

Los Pittsburgh Steelers lograron una remontada en tiempo extra para vencer 26-19 a los Tampa Bay Buccaneers, registrando su mayor regreso en un último periodo en las últimas tres décadas. Con este resultado, el equipo de Pensilvania mejora su récord a 4-2 en la campaña, mientras que la escuadra de Florida cae con una marca de 1-5.

Los Buccaneers dominaron la primera mitad del encuentro, liderando 13-3 al descanso y extendiendo su ventaja operativa a 16-3 al término del tercer cuarto. Sin embargo, la ofensiva comandada por el mariscal de campo Aaron Rodgers reaccionó en los últimos 15 minutos del tiempo regular anotando 13 puntos sin respuesta.

Las claves del regreso de los Pittsburgh Steelers

Defensa oportuna: Dos intercepciones clave de la defensiva de Pittsburgh —una del novato Daylen Everette y otra de Jamel Dean— prepararon el terreno para los goles de campo de Chris Boswell que le dieron la ventaja provisional a los Steelers.

Definición en la prórroga: Luego de que Chase McLaughlin forzara el tiempo extra para los Buccaneers con una patada de 53 yardas a falta de ocho segundos, Rodgers lideró una serie ofensiva impecable en la prórroga que culminó en un pase de anotación de 6 yardas hacia Germie Bernard.

La jugada final: Un contundente sack de Jalen Ramsey sobre el quarterback Jalon Daniels en cuarta oportunidad selló la victoria definitiva en el emparrillado.

Además del triunfo de los Steelers, la cartelera matutina y del mediodía de la NFL dejó importantes movimientos en las clasificaciones divisionales:

Tennessee Titans consigue su primera victoria

Los Tennessee Titans celebraron por fin en la temporada 2026 al remontar y vencer 26-20 a los Indianapolis Colts. Tras ir perdiendo 13-0 al medio tiempo, la escuadra de Tennessee reaccionó gracias a sus equipos especiales y defensiva. Un largo regreso de despeje de Chimere Dike preparó el pase de anotación de Cam Ward a Carnell Tate para igualar el marcador, mientras que James Williams Sr. bloqueó una patada de despeje que Oluwafemi Oladejo devolvió hasta las diagonales. Dos intercepciones sufridas por Daniel Jones sepultaron las opciones de los Colts.

Cleveland Browns asalta el liderato divisional

Los Cleveland Browns vencieron 13-10 a los Baltimore Ravens tras una dramática remontada en el último cuarto. Ante la ausencia de Lamar Jackson por lesión, Baltimore controlaba el juego gracias a Tyler Huntley, pero la defensiva de Cleveland forzó un balón suelto clave de Derrick Henry. Deshaun Watson conectó un pase de 33 yardas con Jerry Jeudy en la última serie para dejar el escenario listo para que Andre Szmyt anotara el gol de campo de 37 yardas de la victoria en la jugada final, dejando a ambos equipos empatados con récord de 4-2 en el norte de la AFC.

Marcadores finales de la Semana 6:

Seattle Seahawks 14 - 17 Denver Broncos (Jueves, en tiempo extra)

Houston Texans 34 - 31 Jacksonville Jaguars (Partido en Londres)

Pittsburgh Steelers 26-19 Tampa Bay Buccaneers

Baltimore Ravens 10-13 Cleveland Browns

Tennessee Titans 26-20 Indianapolis Colts

Chicago Bears 31 - 23 Atlanta Falcons

New York Jets 19 - 26 New England Patriots

Carolina Panthers 19 - 7 Philadelphia Eagles

New Orleans Saints 34 - 27 New York Giants