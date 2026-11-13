Rafael Márquez habla sobre la posible convocatoria de Juan Brunetta con México

Rafael Márquez aseguró que Juan Brunetta todavía no es elegible para representar a la Selección Mexicana, por lo que el futbolista de Tigres no puede ser considerado por el cuerpo técnico en este momento. El entrenador reconoció la calidad del argentino, pero aclaró que aún no cumple con los requisitos para jugar con el Tricolor.

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre la posibilidad de que el mediocampista fuera contemplado para una futura convocatoria, una vez que pudiera representar oficialmente a México. En conferencia de prensa previa al partido contra Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, Márquez fue cuestionado sobre el tema y dejó clara la situación actual del jugador.

El seleccionador dijo no estar al tanto de los reportes que apuntaban a un supuesto seguimiento de la Selección Mexicana a Brunetta.

“Brunetta es un jugador importante. Es extranjero. Hoy por hoy, no es elegible”, expresó el entrenador.

Rafa Márquez no le cierra la puerta a los naturalizados. Mexsport

¿Cuándo podría jugar Brunetta con la Selección Mexicana?

Uno de los requisitos para que un futbolista represente a una selección distinta a la de su país de nacimiento es obtener la nacionalidad de la nación a la que busca defender. También debe cumplir con las condiciones de residencia establecidas por FIFA para poder ser elegible.

En el caso de Brunetta, el plazo de cinco años de residencia en México se completará durante 2027. El mediocampista llegó al futbol mexicano para jugar con Santos Laguna y posteriormente pasó a Tigres, equipo en el que milita actualmente.

Por ese motivo, el verano del próximo año aparece como el periodo en el que podría cumplir con el requisito de residencia mencionado. No obstante, que cumpla los requisitos no asegura que sea considerado por el conjunto nacional.

En 2027, Brunetta cumplirá cinco años en México. Mexsport

Rafael Márquez mantiene abierta la puerta para los naturalizados

Actualmente, los naturalizados Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones forman parte de las opciones habituales del combinado nacional y ambos ya disputaron la Copa del Mundo 2026.

Al respecto, Márquez señaló que los jugadores que no nacieron en México pueden ser convocados siempre que cuenten con la nacionalidad y representen una aportación para el equipo.

“Siempre y cuando sume, nos ayude a crecer y subir nuestro nivel, será bienvenido. Mientras sea mexicano, todos son bienvenidos”, afirmó.

Con esta postura, el seleccionador dejó abierta la posibilidad de convocar a futbolistas naturalizados, aunque no confirmó que Brunetta vaya a formar parte de sus planes. Por ahora, el argentino todavía no es elegible y su eventual incorporación dependerá de que cumpla con los requisitos correspondientes.