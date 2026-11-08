Bengals conquista España y aplasta a los Atlanta Falcons en el Bernabéu

La NFL tuvo un histórico segundo juego en Madrid en el que los Cincinnati Bengals aplastaron a los Atlanta Falcons por un contundente marcador 17-34.

El césped del emblemático Santiago Bernabéu fue testigo de otro juego dominante de Joe Burrow, quien con otra gran actuación se consolida en la carrera para pelear por el MVP de la temporada.

Dominio total de Bengals

El encuentro empezó con una gran serie ofensiva de Atlanta, la mejor de Falcons en todo el juego que les dio la ventaja en el marcador por única vez en toda la tarde. Michael Penix lanzó pase TD de 1 yarda a su TE Woerner.

La respuesta por parte de Bengals fue inmediata y también en su primera serie ofensiva del juego anotaron siete puntos gracias a un pase de 47 yardas de Burrow a Ja'Marr Chase. A partir de ese momento solo existió un equipo sobre el emparrillado español.

Falcons intentó responder pero el poder de la ofensiva no le alcanzó. Penix nunca logró establecer un buen ataque aéreo y prácticamente todo se limitó a lo que pudiera hacer Bijan Robinson, quien terminó con 97 yardas totales y 1 TD.

Por el lado de Cincinnati Joe Burrow volvió a tener juego de élite, registrando 271 yardas por pase, cero intercepciones y 4 TD; tres por pase y uno más por tierra.

Joe Burrow lanza 4 pases de anotación en el Santiago Bernabéu vs Falcons REUTERS

Con esta victoria los Bengals se colocan con récord de 6-2 e igualan a los Steelers en la AFC Norte, a quienes se enfrentarán la próxima semana luego de la semana de descanso de Pittsburgh.

Por otro lado los Falcons se ponen con marca de 3-6, aunque lo poco competitiva de la NFC Sur aún les permite mantener con vida la temporada.