Burrow y Herbert: gran contraste

La Semana 9 deja compras o cambios para reforzar el roster y ventas que conviene analizar antes de que pierdan más valor.

Joe Burrow no necesita presentación, pero sí una oferta de cambio. Está presente en 99 por ciento de las ligas y viene de completar 24 de 29 pases para 271 yardas y tres touchdowns, además de sumar una anotación por tierra, en la victoria 34-17 de los Bengals sobre los Falcons en Madrid. Acumuló 29.5 puntos de fantasy. Lanzó ocho espirales de touchdown en sus últimos dos partidos y lleva seis semanas consecutivas con más de 20 puntos de fantasy. En la campaña suma 23 touchdowns por aire y seis intercepciones. Si tienes margen para negociar, es un quarterback por el que vale la pena preguntar.

El receptor Matthew Golden tuvo la mejor actuación de su temporada: atrapó sus 10 objetivos para 164 yardas y un touchdown en la victoria de los Packers 45-27 sobre los Patriots. Sus 32 puntos fantasy lo colocaron como el séptimo mejor receptor. Tiene al menos 75 yardas en cuatro de sus últimos cinco partidos, pero hay que tomar en cuenta que comparte protagonismo con Christian Watson, quien también brilló con 171 yardas y una anotación.

El joven Shedeur Sanders aprovechó su primera titularidad de 2026: completó 19 de 31 pases para 297 yardas y dos touchdowns en la derrota 23-22 en tiempo extra de los Browns ante los Saints. Sumó 21 puntos de fantasy y aparece en menos de 3% de las ligas. Es una apuesta interesante para agregar al roster, sobre todo si Deshaun Watson continúa fuera o sufre una lesión. Su desempeño también podría abrirle más oportunidades. Del lado de las ventas, el WR Jaylen Waddle salió con una conmoción y apenas una recepción para 22 yardas en la victoria de Broncos. El equipo descansa en la Semana 10, por lo que habrá que esperar para conocer su disponibilidad. Su temporada ya era irregular: apenas suma tres semanas con doble dígito de fantasy.

Y este es momento de reconsiderar la confianza en Justin Herbert. El quarterback se lesionó el dedo medio de la mano izquierda en la derrota 44-22 ante los Texans, que dejó a los Chargers con marca de 0-8. Herbert acumulaba 1,398 yardas, cinco touchdowns y 10 intercepciones; no lanza un pase de anotación desde la Semana 5 y ocupa el puesto 29 entre los quarterbacks.

Mientras que el ala cerrada Sam LaPorta tampoco ofrece razones para confiar en él como antes. Atrapó cuatro de cinco objetivos para 32 yardas en la victoria 19-9 sobre los Dolphins, apenas unos siete puntos de fantasy. Suma tres partidos por debajo de los 10 puntos PPR desde el descanso y no anota desde la Semana 5. Si tienes una alternativa con mejores perspectivas, es momento de mandarlo a la banca.

Las lesiones no avisan, pero el waiver wire tampoco duerme. Nos leemos el próximo miércoles.