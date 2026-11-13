Uruguay conquista una fría 'Bombonera' en el inicio de la era post-Messi

Uruguay dio el primer golpe en la era post-Messi y venció 1-2 a Argentina en La Bombonera, misma que sufrió de una mala asistencia debido a la sanción por la manta mostrada en el Mundial 2026 ante Inglaterra y la ausencia por el retiro internacional de Lionel Messi.

Horas antes del partido se hizo oficial la permanencia de Lionel Scaloni en el banquillo de Argentina -actual subcampeón del mundo- hasta 2030, por lo que se convertirá en el primer estratega de la Albiceleste en dirigirlos en tres ediciones de Copa del Mundo; buscará su tercera final al hilo.

Con profundos huecos en la tribuna de La Bombonera, aficionados de Argentina se mostraron sumamente fríos ante la presencia de su selección, algo sumamente llamativo que acompañó la prácticamente nula actividad en los arcos durante la primera parte.

Argentina 0-1 Uruguay

Durante los primeros esbozos del segundo tiempo, Uruguay contó con un tiro libre a favor por el costado de la izquierda, por lo que envió el esférico al área que fue peinado por Maximiliano Araújo.

El desvío del defensor ocasionó que Lisandro Martínez interviniera para rechazar la oportunidad manifiesta de gol, sin embargo, la nuca de Leonardo Balerdi terminó siendo impactada por la redonda, misma que terminó en el fondo de las redes defendidas por Gerónimo Rulli (48’).

Argentina 0-2 Uruguay

Los comandados por Lionel Scaloni aún no se reponían del tanto recibido y -nuevamente con un balón parado por el costado izquierdo- llegó una peinada por parte de Maximiliano Araújo que terminó colándose a segundo poste, anotando el 0-2 y reviviendo el amor propio de los locales que no se había visto en la noche (53’).

Argentina 1-2 Uruguay

Gianluca Prestianni fue el encargado de protagonizar las acciones por la pradera de la izquierda y con un centro preciso para Julián Álvarez, La Araña picó de nueva cuenta e ilusionaba (73’) con el descuento, sin embargo, durante los minutos finales no lograron acercarse a la meta defendida por Cristopher Fiermarín, sufriendo su primer derrota en la era post-Messi.

Siguiente escalón para una Argentina sin Messi

El siguiente partido de Argentina se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes cuando se mida a Costa Rica, encuentro en el que Lionel Scaloni podría presentar diversas modificaciones en el once inicial.

Por su parte, Diego Forlán y Uruguay regresarán a casa para medirse en el Estadio Domingo Burgueño Miguel ante República Dominicana, cerrando la actividad de un 2026 en el que La garra charrúa quedó a deber en la Copa del Mundo disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

BFG