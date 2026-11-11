Mike Tomlin no piensa en volver a dirigir; disfruta su nueva etapa en televisión

Mike Tomlin cambió las laterales por los estudios de televisión y, por ahora, no piensa en regresar como entrenador a la NFL. El exresponsable de los Pittsburgh Steelers aseguró que su atención está puesta en aprender y mejorar como analista de NBC Sports, aunque su nombre apunta a figurar entre los candidatos durante el próximo ciclo de contrataciones.

Tomlin, quien dejó Pittsburgh a comienzos de este año después de 19 temporadas sin una campaña con marca perdedora, explicó que disfruta una relación diferente con el futbol americano, ahora como integrante del programa Football Night in America.

No le he dedicado ni una pizca de pensamiento a entrenar”, declaró en una conferencia telefónica con NBC Sports. “Estoy seguro de que algo de eso surgirá en un futuro no muy lejano, pero cruzaré ese puente cuando llegue a él. Realmente no lo he pensado mucho; estoy muy entusiasmado con mi nuevo rol y trabajando para mejorar semana tras semana”.

El exentrenador de Pittsburgh encontró en la televisión una oportunidad para observar el panorama completo de la NFL, algo que durante su etapa al frente de los Steelers quedaba condicionado por las exigencias de preparar a su equipo cada semana.

“Es increíble poder estar tan cerca del juego como lo estoy y ser capaz de observarlo desde una perspectiva global”, señaló.

Tomlin explicó que esta nueva etapa también le permitió disfrutar los encuentros desde su perspectiva como aficionado, además de asumir el desafío de comunicar sus conocimientos de una manera clara para la audiencia.

“También es divertido enfrentar nuevos retos. Obviamente, soy un novato en esto, así que he estado sumamente concentrado en mejorar semana tras semana en cuanto a transmitir información y hacerlo de una manera educativa y entretenida”.

Un reencuentro con los Steelers

Tomlin tendrá una asignación especial este domingo por la noche, cuando viaje a Cincinnati para trabajar en el enfrentamiento entre Steelers y Bengals, con el liderato divisional en disputa.

El analista de NBC Sports participará por primera vez en la cobertura de un partido de Pittsburgh desde su salida de la organización, por lo que volverá a coincidir con personas con quienes compartió buena parte de su trayectoria.

“Lo espero con entusiasmo por las relaciones personales, pero ya me conocen: soy capaz de separar las cosas y concentrarme intensamente en el trabajo”, expresó.

Tomlin reconoció que disfrutará el encuentro con sus antiguos compañeros, aunque subrayó que cada uno tendrá responsabilidades que atender durante la jornada.

“Ellos tienen un trabajo que hacer, yo tengo un trabajo que hacer, así que estoy seguro de que todos vamos a estar enfocados en la tarea que tenemos por delante”.