¡Sociedad de locura! Con doblete de Messi y gol de Berterame, el Inter Miami asalta Colorado

Germán Berterame comienza a hacerse notar en la MLS. El delantero volvió a marcar, ahora en la victoria de Inter Miami por 3-2 ante Colorado Rapids, en un partido lleno de emociones.

El encuentro arrancó con protagonismo de Lionel Messi, quien abrió el marcador al minuto 18 desde el punto penal, encaminando a su equipo en un duelo que tendría volteretas y dramatismo.

Minutos más tarde, Berterame amplió la ventaja con un certero remate de cabeza dentro del área para el 2-0. El gol tuvo un significado especial, ya que el atacante mostró un mensaje en su camiseta: “Que en paz descanses, Noni”, en una emotiva dedicatoria.

Para la segunda mitad, Colorado reaccionó con intensidad. Rafael Navarro descontó al 58’, mientras que Darren Yapiempató al 62’, poniendo contra las cuerdas al conjunto de Miami.

Sin embargo, cuando más lo necesitaban, Messi volvió a aparecer. Al minuto 80, el astro argentino se generó espacio dentro del área con su característico regate y definió al ángulo para sellar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Inter Miami sumó una valiosa victoria como visitante, respaldado por el talento de Messi y el buen momento de Berterame, quien sigue adaptándose y respondiendo con goles.