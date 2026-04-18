El Estadio Banorte le recuerda duras batallas a Kaká

Por cuarta ocasión desde su reapertura, el Estadio Banorte abrirá sus puertas para el encuentro amistoso entre las leyendas de México contra las de Brasil, un homenaje al propio futbol y a las laureadas carreras de quienes brillaron alguna vez con un balón.

El máximo templo del futbol hará un viaje en el tiempo. Del lado tricolor estarán presentes tipos como Rafael Márquez, actual auxiliar de la Selección Nacional; Andrés Guardado, Jared Borgetti, Oribe Peralta, Cuauhtémoc Blanco, reconvertido en político, entre otros. Todos dirigidos por Miguel Piojo Herrera, exseleccionador.

Rafael Márquez recordó la final de la Copa Confederaciones de 1999 Mexsport

Entre los jubilados brasileños están personalidades como Ronaldinho, quien regresa 11 años después de humillar al América con dos goles cuando vestía la camiseta de los Gallos Blancos del Querétaro; Adriano, Kaká, Edmilson, Julio César.

El partido despierta para muchos recuerdos de aquellos enfrentamientos. Para Rafael Márquez le trae a la memoria la final de la Copa Confederaciones de 1999, en la que la Selección Mexicana derrotó a la Verdeamarela.

“Aquí en 1999 nos vimos las caras; me emociona mucho recordar esa final o a compañeros con los que coincidimos en otros equipos. Este es el preámbulo de lo que se vivirá en el Mundial, con un estadio renovado. Esperamos que la gente se la pase bien, que disfrute y que hagamos el esfuerzo, aunque ya no sea lo mismo que antes”, señaló Rafael Márquez.

Para Kaká, la ilusión de volver a pisar la cancha; aunque en su momento fue doloroso cuando México los venció en la Copa Oro del 2003.

Kaká consideró una experiencia increíble el jugar en el ahora Estadio Banorte Mexsport

“He tenido el placer de estar aquí, perdimos pero fue una experiencia increíble. México es un equipo peligroso, sabíamos que teníamos que pelear mucho cuando teníamos estos partidos, nuestra mentalidad era de 90 minutos muy duros, muy difíciles contra un rival contra el que no nos podíamos equivocar", mencionó el exfutbolista del Real Madrid.

Durante este año mundialista, se organizaron otros dos partidos de leyendas del futbol. En enero, el equipo mexicano de leyendas jugó contra las de la FIFA en el Estadio del Monterrey. Y a inicios de marzo, en Guadalajara, el equipo de leyendas del Barcelona enfrentó al Real Madrid.

Se confirmó la venta de 55 mil entradas para este compromiso. Al igual que en la reapertura de México vs Portugal y el de América vs Cruz Azul en la Liga MX, servirá de ensayo para la Copa del Mundo en temas de movilidad, transporte y seguridad.