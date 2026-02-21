Trump lanza mensaje a Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026 y desata teorías sobre la MLS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolera con un mensaje directo a Cristiano Ronaldo que, a meses del inicio del Mundial 2026 , desató todo tipo de teorías.

En un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el mandatario lanzó una frase que encendió las redes:

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos; te necesitamos en Estados Unidos. Ponte en marcha ya, te necesitamos rápido”.

El mensaje no quedó ahí. La publicación, acompañada por la frase “De un GOAT para otro”, incluye una secuencia generada con inteligencia artificial en la que ambos aparecen dominando un balón dentro de la Casa Blanca.

La escena, evidentemente ficticia, ocupó buena parte del video y fue suficiente para que el clip se viralizara en cuestión de minutos.

La interrogante es clara: ¿a qué se refiere Trump? Con la Copa del Mundo tan cerca y con Estados Unidos como uno de los anfitriones, algunos interpretan el mensaje como un guiño para ver al portugués en territorio estadounidense durante el torneo. Otros, en cambio, lo relacionan con el inminente inicio de la Major League Soccer, donde milita Lionel Messi, campeón vigente con el Inter Miami.

La posibilidad de un movimiento mediático no suena descabellada en la era del espectáculo global. Ronaldo actualmente juega con el Al Nassr, pero el simple hecho de que Trump lo “invite” públicamente a Estados Unidos avivó especulaciones sobre una eventual llegada a la MLS.

En redes sociales, las reacciones oscilaron entre el sarcasmo y la conspiración: desde quienes bromean con que “le van a dar el Mundial al Bicho” hasta quienes imaginan un último gran capítulo en Estados Unidos.

No es la primera vez que ambos comparten reflectores. En noviembre de 2025, Cristiano Ronaldovisitó la Casa Blanca como invitado especial y posteriormente agradeció la hospitalidad en sus redes sociales, destacando la cálida bienvenida del presidente y la primera dama. El vínculo público entre ambos ha sido constante, con intercambios de elogios y gestos simbólicos, como el jersey autografiado que el portugués le obsequió meses atrás.

En medio de la era de la desinformación y los contenidos generados por IA, el video también abrió otro debate: la veracidad de lo que se consume en redes. Más allá del tono amistoso o propagandístico, lo cierto es que el mensaje llega en un momento estratégico, con el Mundial 2026 cada vez más cerca y con Estados Unidos buscando proyectar una imagen de potencia deportiva global.

Por ahora no hay confirmación de ningún movimiento, ni en clave MLS ni en clave Copa del Mundo. Pero si algo logró Trump con un simple video, fue volver a colocar a Cristiano Ronaldo, y a sí mismo, en el centro del espectáculo. Y a estas alturas, eso también forma parte del juego.