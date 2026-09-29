Sin Aitana Bonmatí ni estrellas de la Liga MX Femenil: España presenta lista para la Fecha FIFA

La Selección de España Femenil dio a conocer su convocatoria para esta Fecha FIFA y la lista no estuvo exenta de sorpresas. El movimiento que causó mayor atención es la ausencia de Aitana Bonmatí, figura estelar de ‘La Roja’. Por otra parte, dos de las españolas más destacadas que militan en la Liga MX Femenil fueron descartadas: Irene Guerrero, del América y Lucía García, de las Rayadas de Monterrey.

¿Por qué no fue convocada Aitana Bonmatí?

La baja de la actual y triple ganadora del Balón de Oro se debe a que aún no recupera el ritmo de trabajo después de la fractura que sufrió en el peroné izquierdo en noviembre del año pasado, durante la concentración del combinado nacional.

La figura del Barcelona Femenil es la principal baja de la convocatoria para la Fecha FIFA ante Estados Unidos. Reuters

Tras cinco meses de ausencia, la mediocampista de 28 años regresó a las canchas como suplente en la semifinal de la Champions League 2025/26. Pese a sumar minutos, la futbolista reconoció que el dolor aún persiste en los partidos, entrenamientos y su día a día. Bonmatí junto con el Barcelona siguen trabajando para que logre recuperar su ritmo y se sienta lo más cómoda posible.

Panorama de Irene Guerrero y Lucía García

Ambas futbolistas habían sido elementos recurrentes en las convocatorias de La Roja, Guerrero fue una de las capitanas durante el Mundial Femenil 2023, el cual fue su último llamado, mientras que la última aparición de García con el conjunto español fue en la Eurocopa Femenina 2025.

En la liga mexicana García es la española con más goles del Apertura 2026, ocupando el quinto lugar de la tabla con 7 goles en 8 partidos, sin embargo, en el partido de la Jornada 9 donde se enfrentaron contra el Puebla la delantera recibió una tarjeta roja, por lo que se ausentará durante la Jornada 10 donde las de Monterrey se enfrentarán al América este viernes 2 de octubre en el Estadio BBVA.

Con las Águilas del América la actuación de Irene Guerrero es una de las más sobresalientes de la escuadra. En 8 partidos consiguió 4 goles, siendo la tercera futbolista del plantel con más anotaciones detrás de Priscila Flor Da Silva y Geyse Da Silva. Guerrero gana la mayoría de los duelos, es clave en la distribución del juego con pases acertados y recuperaciones del balón.

Ambos clubes lideran la competencia: América comanda el Grupo B con 25 puntos y una diferencia de +35, mientras que Rayadas encabeza el Grupo A con 24 puntos y un saldo favorable de +25.

Era dorada en España: Histórico triplete

El armado de este plantel se da en el marco de la época más gloriosa en la historia del futbol español. España se ha consolidado como la potencia futbolística al ostentar tres títulos mundiales vigentes:

Mundial Femenil 2023: La cumbre del proyecto femenino tras conquistar la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda.

Mundial de Futbol de 2026: El histórico logro de la Selección Mayor al coronarse por segunda ocasión como campeones del mundo.

Mundial Sub-20 Femenil: El campeonato que reafirma la hegemonía en categorías de formación.

España se corona campeón del Mundial Sub-20 Femenil Polonia 2026. Reuters

¿Cuándo juega la Selección de España Femenil?

Las campeonas del mundo sostendrán dos encuentros amistosos ante Estados Unidos en territorio norteamericano:

Estados Unidos vs. España: Sábado 10 de octubre | Audi Field (Washington D.C.)

Estados Unidos vs. España: Martes 13 de octubre | Subaru Park (Pensilvania)

Con esta base histórica, la escuadra española busca renovar sus piezas de cara a los próximos compromisos internacionales, demostrando la inmensa profundidad de plantilla con la que cuenta el futbol español actual.