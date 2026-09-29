Ferrari le cerró la puerta a Christian Horner 

Christian Horner puso el ojo en Ferrari, y les abrió la puerta para dirigirlos en Fórmula 1, pero el Cavallino Rampante la cerró de golpe.

El ex jefe de Red Bull Racing declaró en una entrevista reciente para el medio The Times que formar parte del proyecto del equipo sería como un sueño personal, que sólo por ellos estaría dispuesto a volver a la máxima categoría sin exigir ninguna participación accionaria.

Tras sus declaraciones, los rumores sobre un posible cambio de mando incrementaron, lo que generó muchas incógnitas sobre si Fréderic Vasseur, tras tres años en Ferrari, ya tenía las horas contadas como director del equipo. A pesar de que nunca se confirmaron pláticas entre los de Maranello y Horner, la tensión se sintió dentro del paddock.

Horner y Vasseur en conferencia de prensa del GP de Bahrein 2024 @RedBullRacing

Las palabras de Horner ocasionaron que existieran muchas preguntas hacia Vasseur y su futuro en el equipo durante el Gran Premio de Azerbaiyán, algo que generó molestias en el francés, quien declaró estar enfocado en la temporada actual.

Estamos trabajando en perfecta serenidad… El 50% de las preguntas que nos llegan son sobre este tema; al final se convierte en una situación bastante frustrante”, expresó.

Tras volver a ser cuestionado por la posibilidad de ser reemplazado y su opinión respecto a las declaraciones de Horner, el francés fue tajante al mencionar que no le sorprende, y que por su parte está tranquilo.

Horner está buscando trabajo, todo el mundo lo sabe, y lo está buscando por todas partes. ¿Qué puedo hacer yo?... Lo que puedo hacer es seguir dando el máximo, animar al equipo y centrarnos en lo que podamos hacer hoy”, puntualizó.

Ferrari respaldó a Vasseur

Ante el ruido que se generó y el constante asedio de los medios de comunicación hacia Ferrari y Fréderic Vasseur, el equipo de Maranello, encabezado por su presidente John Elkann, declaró públicamente este martes, por medio de la directora de comunicación Maria Conti, que su principal compromiso se encuentra en respaldar el proyecto del francés.

Ferrari tiene muy clara su posición y no ha cambiado. Tenemos plena confianza en Fred Vasseur y en su equipo, y seguimos teniéndola”, aseveró Conti.

En Maranello van contra la corriente

A pesar de marchar segundos en el campeonato mundial de constructores, y llevarle 62 unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, McLaren, el circuito de Bakú exhibió debilidades importantes del SF-26, al no contar con un buen despliegue energético de su unidad de potencia en el sector tres, lo que comprometió su ritmo durante el fin de semana.

Además, no lograron encontrar una ventana óptima en los neumáticos para su funcionamiento, algo que afectó el rendimiento en cuanto al balance y el agarre del auto, una cuenta que terminaron por pagar en calificación, así como en su ritmo de carrera.