Fin de una era: Aitana Bonmatí queda fuera para el Balón de Oro 2026

Después de haber sido nominada en los últimos 4 años y haber ganado el galardón por tercera vez consecutiva, para la 70° edición del Balón de Oro la futbolista del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, no fue contemplada entre las 30 nominadas al premio.

¿Por qué Aitana no está entre las nominadas?

En esta ocasión la mediocampista no podrá defender su premio por un año más después de haberlo hecho desde 2023. Esta exclusión se debe principalmente a una lesión que tuvo la jugadora durante la temporada 2025/26.

Durante la concentración de la selección de España en noviembre del año pasado, Bonmatí tuvo que darse de baja debido a una fractura en el peroné izquierdo, siendo la primera vez que tiene una lesión de tal magnitud.

Esta situación obligó a la española a abandonar las canchas por 5 meses, reapareciendo como suplente en las semifinales de la Champions League contra el Bayern Múnich.

Aitana BonmatÍ celebrando su cuarto título de Champions (2025/26) con el Barcelona. Reuters

A pesar de que el club catalán se llevara cuatro títulos durante la última temporada y el combinado nacional ganará la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, no fue suficiente para que Aitana compitiera por el Balón de Oro.

Por otra parte, sus compañeras de selección que lograron la nominación son: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, María León, Claudia Pina y Cata Coll.

Cambio de era en el galardón

La ausencia de Bonmatí garantiza el fin de su dominio y la coronación de una nueva estrella en el futbol mundial. La lista de este año no sólo sorprendió por la omisión de la mediocampista catalana, sino que también hizo historia para el futbol azteca con la primera nominación de una jugadora mexicana: Scarlett Camberos, delantera del Club América.

El Balón de Oro abre paso a una nueva etapa donde el protagonismo europeo ya comparte reflectores con ligas de otros países como lo es la mexicana.