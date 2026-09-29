Odell Beckham Jr se cerró otra puerta en la NFL, ahora con los Giants

No solo en el amor, también en el fútbol americano las segundas oportunidades no funcionan. Esta mañana, el tres veces Pro Bowl de la NFL, Odell Beckham Jr., fue liberado del cuadro de Nueva York.

Tras 19 jugadas y ni una sola recepción en el terreno de juego en tres semanas de temporada regular, la decisión del gerente general del equipo, Joe Schone, fue dejar ir al receptor de 33 años, quien se había ganado un lugar en el roster luego de tener una participación decente en los juegos previos al arranque de la liga.

En pretemporada, Odell Beckham Jr. tuvo partidos que fueron de menos a más en cuanto al impacto que generó su estadía. Contra los Minnesota Vikings atrapó dos pases para conseguir seis yardas; ante los Miami Dolphins consiguió tres que tuvieron una ganancia de 17 yardas.

Su mejor participación se dio en el último encuentro, contra los New York Jets; ahí consiguió 53 yardas tras tres recepciones, siendo su mejor cifra en cuanto a yardaje desde el año 2023, razones por las que el entrenador en jefe John Harbaugh lo integró en su equipo para la temporada 2026.

Odell Beckham Jr en el juego ante los Dallas Cowboys de la semana 1 AFP

Razón de su salida

Una de las razones principales por las que fue liberado de la franquicia, además de su pobre rendimiento tras los primeros tres cotejos de la campaña, fue darle mayores oportunidades al receptor abierto Braxton Berrios, quien, además de aportar en ofensiva, también brinda polivalencia al formar parte de los equipos especiales de Chris Horton, donde Berrios funge como el especialista en devoluciones de patadas.

Un triste final para un ganador de Super Bowl

Tras su salida del cuadro neoyorquino, y una corta estancia en los Cleveland Browns; fue en Los Ángeles y Baltimore donde encontró los mejores años de su carrera: Con los Rams consiguió ganar el Super Bowl 56, donde fue uno de los actores principales en aquella campaña tras conseguir 305 yardas y cinco anotaciones.

En la temporada 2023 con los Ravens, a pesar de no jugar un Super Bowl, tuvo estadísticas interesantes al sumar 535 yardas totales y tres touchdowns. Un año después, partió hacia Miami, donde su productividad y aporte ofensivo disminuyó de manera considerable al solo conseguir 55 yardas y 8 recepciones en nueve partidos disputados, lo que lo llevó a ser cortado del equipo para convertirse en agente libre durante todo el 2025.

Actualmente, tras no cumplir con los objetivos previstos para el arranque de la campaña 2026, la franquicia que lo convirtió en el novato del año en 2014, y tres veces Pro Bowl de manera consecutiva, terminó por cortarlo y darle gracias por su participación.