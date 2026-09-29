Se necesitan 36 equipos de Expansión para igualar el presupuesto de un club de Liga MX

El reclamo por el regreso del ascenso y el descenso en México volvió al centro del debate: aficionados, clubes de Expansión, el TAS y hasta el Senado han insistido en que sin este derecho, la segunda división se queda sin sentido.

Aunque el discurso público pide reabrir el elevador entre categorías, los números de operación dicen que hoy un club de Expansión no compite en el mismo mercado que uno de Liga MX.

La brecha no es de un par de fichajes: es de estructura institucional, derechos de televisión, salarios e inflación acumulada. Restaurar el sistema sin achicar esa distancia sería, en la práctica, mandar a un equipo a otra liga.

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La brecha presupuestal que hace inviable el ascenso en México

Una investigación de El Míster documenta el tamaño del problema con una cifra que lo resume todo: el presupuesto de un club de Liga MX es 36 veces mayor que el de uno de Expansión.

De acuerdo con su informe, en promedio, un equipo de Primera División opera con 138 mil dólares diarios; mientras que uno de la división de plata apenas lo hace con tres mil 800.

En este sentido, harían falta 36 planteles completos de Expansión para igualar lo que gasta un solo club promedio de Liga MX.

Teniendo como ejemplo las diferentes ligas del mundo, en ninguna de ellas el abismo es tan grande como en México: en Inglaterra esa relación es de 6.1 a 1, en España, de 9.9; en Brasil, de 10.

Otro dato que muestra la enorme diferencia es que un club de Liga MX con menor presupuesto ronda los 32.7 millones de dólares al año; en cambio, el mejor de Expansión llega, como máximo, a 1.69 y 2 mdd. La diferencia sigue siendo de 16.3 a 19.3 veces.

Antes de que se congelara el ascenso, entre 2015 y 2018, esa brecha era de unas 10 veces. Seis años de “estabilización” no la cerraron: la triplicaron. El subsidio de 20 millones de pesos no estaba etiquetado con rigor, los presupuestos fuertes de Expansión cayeron de 60 a 30 millones de pesos y, con una inflación acumulada del 53%, hoy esos 30 millones equivalen a apenas 19.6 millones de 2017: un recorte real del 67%.

3 mil personas en promedio asisten a partidos de Expansión

Por su el tema presupuestal no quedará en evidencia lo lejos que está la Expansión de la Liga MX, la asistencia de los estadios también refleja una enorme brecha.

El informe de El Míster revela que, de lo que va del Apertura 2026, el promedio de asistencia de un partido de Expansión es de 3 mil 53 personas. Los estadios tienen capacidad media de 21 mil 275 personas y apenas se llena el 14.3%.

En la temporada 2015/16 fue cuando se registró el más alto promedio de asistencia en los recintos de los últimos 10 años. En esa campaña se registraron 6 mil 127 aficionados y coincide con los ascensos de Necaxa y FC Juárez, clubes que se mantienen en la Liga MX.

El resto del negocio empuja en la misma dirección. El club que menos cobra por televisión en Liga MX gana casi 82 veces más que el que más cobra en Expansión; en promedio, la diferencia en derechos llega a 142 veces. Los salarios estrella de la plata pasaron de 300–600 mil pesos mensuales a, en muchos casos, 60 mil.

El problema no es que el ascenso “no funcione”, es que, con una brecha de 36 a 1, el sistema ya no tiene rampa: tiene un precipicio.