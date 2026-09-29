Morita no está para jugar con los grandes, dicen desde España

Gilberto Mora todavía no está para ser titular indiscutible en los grandes equipos de Europa, de acuerdo con un comentarista español que cuestionó las posibilidades actuales del juvenil de los Xolos de Tijuana para ocupar un lugar fijo en los clubes más poderosos del continente.

El analista consideró que el mediocampista de 17 años necesita jugar de manera constante para completar su formación. Su postura, difundida en un video de Diario AS, pone los minutos de competencia como la prioridad para definir el siguiente paso en la carrera del seleccionado de México.

Cristóbal Soria fue quien lanzó la valoración sobre Morita, al señalar que su desarrollo requiere una carga de partidos que difícilmente podría tener garantizada como titular en una potencia europea.

Gilberto (Mora) es un futbolista en proyección, es un futbolista en formación y que ahora mismo en esa formación necesita jugar 45 partidos al año; pero, de los 45 partidos necesita jugar 40 como titular”, expresó.

El comentarista español puso sobre la mesa una pregunta acerca de las posibilidades actuales del mexicano de convertirse en un hombre indispensable dentro de uno de esos equipos.

“Mi pregunta es: ¿Está Gilberto para ser titularísimo en los grandes transatlánticos europeos?”, señaló Soria, antes de responder con contundencia.

“Evidentemente, yo creo que estaremos todos de acuerdo en poner un NO rotundo, con letras de molde, con letra mayúscula, si queremos lo pintamos con rotulador fluorescente para que se vea bien”, agregó.

Morita necesita minutos para crecer

La valoración de Soria apunta a las condiciones que debería encontrar el mexicano en su siguiente equipo. Desde su perspectiva, la posibilidad de jugar de manera habitual resulta fundamental para un futbolista que todavía atraviesa una etapa de formación.

Gilberto Mora ha ganado protagonismo con México, donde el uso del dorsal 10 aumentó la atención sobre su desempeño y las expectativas alrededor de su carrera. Su participación en la Copa del Mundo de 2026 también lo colocó en un escenario de mayor exposición.

El mediocampista de los Xolos pasó de abrirse camino en la Liga MX a asumir responsabilidades con el representativo nacional, un crecimiento que alimentó la discusión sobre su eventual salida al futbol europeo.

Soria considera que ese siguiente paso debe evaluarse a partir de las oportunidades que tendría para competir. La exigencia de disputar 40 encuentros como titular refleja la importancia que concede a la continuidad durante esta etapa de su carrera.

La afirmación del español se refiere específicamente a la capacidad de Mora para ser titular indiscutible desde ahora en los equipos más poderosos de Europa. Sus declaraciones no señalan un destino concreto ni establecen cuándo debería dejar el futbol mexicano.

Morita tiene por delante el reto de sostener su rendimiento con los Xolos y la Selección Mexicana mientras continúa su desarrollo. Para Soria, la prioridad debe ser acumular minutos suficientes para mantener ese crecimiento antes de aspirar a un lugar fijo en la élite europea.