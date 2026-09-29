El chico malo que se convirtió en un histórico del Manchester United –Wayne Rooney- se pronunció sobre el posible castigo que podría recibir Manchester City luego de ser culpable de 114 de los 115 cargos en su contra por incumplimiento financiero; el futbolista inglés aseguró que no le gustaría recibir la medalla de campeón de Premier League, sin embargo, considera oportuno que les anulen la conquista.

Durante la temporada 2011-12, Manchester City consiguió el título de Premier League luego de un agónico gol de Sergio Kun Agüero en los últimos minutos del partido, celebrando una conquista que al día de hoy le podrían invalidar debido al incumplimiento financiero de los Citizens.

Poniéndose en los zapatos de los jugadores del Manchester City, Wayne Rooney asegura que no se sentiría cómodo de colgarse una medalla que no ganaron en el terreno de juego, ya que la culpa viene de los Directivos de la institución y no de los futbolistas:

“No me sentiría cómodo aceptándola, para ser honesto. No creo que la mereciéramos; no hicimos lo suficiente esa temporada para ganar la liga. Si los jugadores del City no tenían ni idea de lo que está pasando por encima y si me pasara eso a mí... estaría absolutamente destrozado”.

El pentacampeón de Premier League, fue contundente y –a pesar de que respeta las decisiones y opiniones de sus excompañeros- no desearía obtener un reconocimiento debido a un posible castigo al que se podría hacer acreedor el club inglés debido a los 114 cargos por incumplimiento financiero:

“Así que cuando veo a compañeros de equipo diciendo «Quiero una medalla»... yo estoy contento con las cinco que gané. No querría ésta. ¿Deberían quitársela por lo que han hecho los propietarios? Sí, tal vez, pero yo no me sentiría cómodo aceptándola”.

BFG