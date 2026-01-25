Ya se siente el entrenador. Expulsan a Rafa Márquez por reclamar ante Bolivia

Rafael Márquez ya comienza a palpar lo que será su ciclo mundialista a partir de julio. A falta de garantías, el auxiliar se lo toma muy en serio y entiende que desde ahora su papel debe girar en apasionarse como el público quiere.

En la recta final del partido amistoso contra Bolivia, a Márquez no le pareció la forma de antifutbol que observó sobre sobre Germán Berterame y reclamo a los árbitros, por lo que vio la tarjeta roja.

La jugada fue un choque fuerte en el filo del minuto 84 cuando Berterame disputó una jugada con Robson Matheus sacando la peor parte porque el boliviano llegó tarde y se llevó entre las espuelas al delantero recibiendo como castigo la expulsión, antes de eso Márquez se enfureció fuera de la zona técnica y lo mandaron callar con una tarjeta roja también. El Kaiser se fue por la parte trasera de la banca, aunque reclamando en todo momento.

SU CRUZ

A pesar de que Rafa Márquez siempre fue un hombre entregado a la Selección Méxicana, desde su debut precisamente en 1997 en un juego ante un rival sudamericano como Ecuador, hay un estigma que lo persiguió desde 2002 cada que aparecía con el Tri.

La gente nunca le perdonó aquella tarjeta roja en el Mundial de Corea y Japón cuando en los octavos de final ante Estados Unidos, con el partido perdido 2-0, le dio un fuerte cabezazo a Cobi Jones para irse expulsado.

La expulsión de Rafa Márquez en 2002, el cabezazo a Cobi Jones Mexsport

Esas muestras de frustración eran habituales en Márquez que sobre las fases finales de los juegos tendía a perder el control y arremetía contra el que estuviera enfrente.

Otra polémica y recordada expulsión fue contra Argentina en Copa Confederaciones 2005, durante las semifinales, curiosamente el único partido que tuvo en aquel torneo y que terminó por incumplir yéndose antes a las regaderas dle vesturio.