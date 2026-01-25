México vence a Bolivia en Santa Cruz con gol polémico de Germán Berterame

La Selección Mexicana consiguió una complicada victoria por 1-0 ante Bolivia, en un partido amistoso internacional disputado en Santa Cruz de la Sierra, un duelo marcado por el intenso calor, las pausas de rehidratación y un gol polémico que terminó definiendo el resultado.

El encuentro arrancó con mucha intensidad. Apenas al minuto 1, Jorge Sánchez se ganó una tarjeta amarilla tras una fuerte entrada, reflejo de un partido que desde el inicio se jugó con pierna fuerte. Bolivia buscó proponer desde casa, mientras que México intentó presionar alto para robar el balón.

La primera oportunidad clara fue para el conjunto tricolor. Al minuto 4, ‘Charly’ Rodríguez apareció completamente solo dentro del área, pero su disparo fue bien contenido por el arquero Carlos Lampe, evitando la caída de su marco. Con el paso de los minutos, el duelo se volvió de ida y vuelta, aunque sin demasiada claridad en el último toque.

PRIMER TIEMPO CON POCAS EMOCIONES Y BUENAS ATAJADAS

El desgaste físico comenzó a hacerse notar rápidamente, por lo que al minuto 25 se realizó la primera pausa de rehidratación. Bolivia tuvo aproximaciones peligrosas, pero se encontró con una sólida actuación del arquero mexicano Raúl 'Tala' Rangel, quien al minuto 40 realizó una espectacular atajada a mano cambiada para evitar el gol local.

'Charly' Rodríguez tuvo la primera del partido. Mexsport

Antes del descanso, México sufrió una baja sensible. Al minuto 39, Israel Reyes salió lesionado y en su lugar ingresó Ramón Juárez, ajustando la línea defensiva. Tras dos minutos de compensación, el árbitro señaló el final de un primer tiempo con pocas emociones, sin goles y con más lucha que futbol.

Para la segunda mitad, ambos equipos salieron en busca del tanto que rompiera el empate. Bolivia estuvo cerca al minuto 50, cuando un error en la salida mexicana derivó en un disparo que se estrelló en el travesaño, encendiendo las alarmas en el arco tricolor.

GOL POLÉMICO Y CIERRE DRAMÁTICO EN SANTA CRUZ

México respondió con cambios ofensivos. Al minuto 60, Armando González dejó el campo para darle ingreso a Germán Berterame, quien terminaría siendo el protagonista del partido. La insistencia rindió frutos al minuto 66, cuando Carlos Lampe dejó un balón suelto dentro del área y Berterame lo mandó al fondo de las redes para el 1-0.

La jugada no estuvo exenta de polémica. En la repetición se observó que Berterame se encontraba en posición adelantada al momento de recibir el balón. Sin embargo, al tratarse de un amistoso sin VAR, el tanto fue validado.

Erik Lira marcando a Juan Godoy. Mexsport

Tras una nueva pausa de rehidratación, Bolivia se lanzó con todo al frente en busca del empate. La más clara llegó al minuto 76, cuando Juan Godoy conectó un cabezazo que pasó apenas desviado del poste, provocando un suspiro de alivio en el banquillo mexicano.

Finalmente, el silbatazo marcó el final del encuentro y confirmó una victoria sufrida pero valiosa para México, que logró imponerse en un escenario complicado y sumar confianza de cara a futuros compromisos internacionales.