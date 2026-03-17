Hugo Sánchez en tres mundiales; “yo vivo del futbol y para el futbol”

Los Mundiales en México han acompañado la vida de Hugo Sánchez como un eco.

El máximo referente del futbol mexicano cierra los ojos y vuelve a México 1970 con la ilusión de un niño. Se recuerda en el Mundial de 1986 como un referente de la Selección Nacional, y el de este año lo contará con su análisis en las mesas de debate. Tres miradas distintas que comparten la misma pasión.

Aspecto del futbolista Hugo Sanchez 16/05/1990 Archivo

“Son especiales, cada uno tiene su historia. En el 70 tenía 12 años y soñé con alguna vez jugar un Mundial con la camiseta de la Selección Mexicana y hacerlo en mi país, pero pensé que iban a pasar muchos años para que nos dieran nuevamente la sede”, recuerda el pentapichichi en entrevista con Excélsior.

Sin embargo, el Mundial de 1986 llegó a México como aquellas chilenas de Hugo Sánchez que sorprendían a todos. Nadie lo esperaba, porque el destino era Colombia, hasta que el balón cambió de rumbo.

“Yo no pensé que nos los dieran, estaba designado para Colombia. Cuando me enteré de la noticia dije: ‘Se me está cumpliendo mi sueño de jugar un Mundial en mi país’. Fue una muy bonita experiencia”, señala.

En lo deportivo, la Copa del Mundo del 86 dejó grandes expectativas para la Selección tras alcanzar el quinto partido, aunque el sueño terminó en los penaltis frente a Alemania.

Pero detrás de esa ilusión también hubo historias de vestidor, como los celos o envidias que podía despertar la figura de Hugo Sánchez, el goleador del Real Madrid.

“Fue maravilloso, pero no me dieron la oportunidad en el Real Madrid de venir antes a jugar con México, porque no había fechas FIFA. Claro que había celos, envidias y yo, para suavizar la situación, les compré un reloj a cada uno (de los seleccionados) para tener un acercamiento. Hay que entender que la idiosincrasia mexicana siempre ha sido así. Te ven de: ‘Ahí viene el triunfador, el más importante, el más famoso, el que atrae a la prensa, la gente, los autógrafos’”, menciona Hugo.

Al preguntarle sobre cómo habían tomado aquel detalle de los relojes, Hugo se sincera: “La verdad que me da lo mismo, yo lo hice de buena voluntad y quería que estuviéramos tranquilos y tuviéramos un papel digno en el Mundial”.

Hugo llegó a pensar que, quizá, con un equipo como el Real Madrid habría tenido mayor posibilidad de ganar un Mundial. No como un reproche, sino como una reflexión del entorno que rodeaba a aquella selección.

“Yo ya me confesé con la gente y les dije: “Miren, si yo hubiera jugado con el Real Madrid me comprometo a que somos campeones del mundo, pero yo no estaba jugando con el Real Madrid, yo estaba jugando con la Selección Mexicana y todavía no estábamos preparados para alcanzar un buen nivel. Que seamos anfitriones no te asegura que llegas a la final o la semifinal, necesitas tener un historial”.

A casi cuatro décadas de haber jugado un Mundial en casa, vuelve a ilusionarse con la pelota rodando en México. Esta vez no será desde la cancha, sino desde algún palco de prensa. Otra forma de vivir el mismo sueño mundialista.

“Lo bonito es eso, yo vivo del futbol y para el futbol. Conocer todas las facetas te amplía el panorama: ser jugador, técnico y analista. Me hubiera gustado dirigir a México en un Mundial. A Diego Maradona sí se lo concedieron los argentinos, a mí no me dieron la confianza mis directivos”, menciona Hugo Sánchez.

“Espero que en este Mundial como analista y comentarista con ESPN pueda seguir teniendo bonitas experiencias. La verdad me siento muy contento desde que me contrataron para la Copa de Mundo de Brasil 2014”.